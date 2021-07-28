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社會 社會焦點 保障人權

白皙美魔女PO辣照攬客　開門傻眼...降級後第1個客人是警察

▲▼49歲美魔女違法連結。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲49歲美魔女保養得宜，於通訊軟體意圖從事性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名49歲王姓女子從事按摩業，警方日前網路巡邏時發現，她於通訊軟體發布訊息意圖從事性交易，警方喬裝成嫖客，並以1600元的價碼從事全套服務，27日相約時間一到，直接將她逮個正著，讓王女直呼：「沒想到降級後第1個客人就是警察！」

鳳山區一名49歲王姓女子趁著疫情警戒降級首日，意圖從事「人與人的連結」。警方接獲檢舉，得知王姓女子透過LINE通訊軟體發送照片，找尋不特定人士從事性交易。

警方喬裝成嫖客詢問價碼，王姓女子則回覆：「40分、1S、1600」，最後以1600元代價，相約於27日下午2點至鳳山區民宅進行性交易。

▲▼49歲美魔女違法連結。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲49歲美魔女違法連結，警喬裝成嫖客上門逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方依約時間到場後，表明員警身分，王姓女子當場傻眼，直呼：「沒想到降級第1個客人就是警察！」王女還說，疫情爆發前從事按摩業，但疫情期間禁止八大行業營業，頓時間失去工作收入，才會鋌而走險自行成立工作室，一天平均還能接2、3位客人。

警方表示，王姓女子雖快半百，但是保養得宜，身材凹凸有致，詢後將王女依社會秩序維護法裁處。

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