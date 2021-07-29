長輩第二劑疫苗「沒上網預約就沒得打」！陳時中證實：4種管道可協助

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

疫苗登記意願平台主要針對中、年輕族群使用，而年長族群在第一劑疫苗已由各縣市政府規劃，目前以上網登記的方式為大宗，外界擔憂，有數位落差的長輩族群，若不是用網路預約的方式，可能打不到第二劑疫苗。指揮中心指揮官陳時中說明，有提供相當多的時間跟機會，以這樣的方式是為了疫苗順暢、不要多頭馬車，超商藥局都有提供服務，家人也能給予協助，同時地方政府也會幫忙，雖然有點不便但應該是足夠的。

對於使用網路較不順手的年長族群，施打第一劑後，第二劑疫苗則要以線上預約的方式，可能造成不便而引發議論。陳時中今在下午記者會說明，為了整體疫苗順暢，接下來盡量不要多頭馬車，否則量會難以估算，也影響到有預約者的權利，因此希望回到同個平台實行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

數位落差的情況，陳時中也理解「像我這樣速度很慢就搶不到」，不過，超商、藥局等都有提供服務，民政系統及地方政府也會給予協助，不需要搶快，而是有時間讓大家去進行，且不是以登記越早者就越快打到，因此，他認為，長輩的部分，可由家人等幫忙，雖然可能會帶來些許不便，但目前的方式應該是足夠的。