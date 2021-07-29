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長輩不會用唐鳳系統！陳其邁：第2劑發通知書、專人接送

▲高雄市議會國民黨團29日召開記者會，針對防疫措施提出建議。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市議會國民黨團29日召開記者會，針對防疫措施提出建議。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議會國民黨團29日召開記者會，針對長輩施打第二劑需自行上網預約登記，忽略長者不會使用電子產品。對此，市長陳其邁表示，長輩的部分市府盼沿用原來的通知單發放方式來服務，也已與中央建議。

高雄市議會國民黨黨團總召童燕珍表示，許多里長反應市府調整疫苗施打通知的方式，要民眾自己上網預約登記，卻忽略長者不會使用手機與網路的問題，讓所有協助登記的責任都到里長身上，里長希望能「恢復第一劑的通知方式」。

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▲▼高雄市長陳其邁出席議會總質詢 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁出席議會總質詢 。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁則回應，希望沿用原來的通知單發放方式來服務長輩，也包括專車接送跟施打的方式，會根據上一次的經驗再更改善調整，讓我們長輩能夠打得舒服。

陳其邁另指出，第二劑要打的時候，也面臨到另外一個問題是，他是要打AZ還是莫德納？在疫苗的分辨和動線的安排會比較複雜，會讓長輩放心，不要去擔心這些問題，就由市府來服務，這樣比較能夠落實，

陳其邁強調，希望能夠用發通知書、專人接送的方式來處理，甚至高雄還有到宅施打的服務，有些長輩真的行動不方便，我們就到他家打，這個都是發通知書會比較方便，希望能夠維持服務水準，能夠在第二劑的時候也把長輩打好打滿。

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