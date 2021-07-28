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狂賀摘金！義大世界推「99元門票」　憑疫苗黃卡住高雄漢來再優惠

▲▼台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供）

▲台灣舉重女神郭婞淳27日摘下奧運金牌。（圖／體育署提供）

記者許宥孺／高雄報導

「舉重女神」郭婞淳27日以總和236公斤的超狂成績，替台灣摘下首面閃亮亮金牌。義大遊樂世界為歡慶選手拿金牌，29日至8月1日推出超值票價，不分大人小孩通通只要99元！高雄漢來飯店也推出狂賀中華隊捷報頻傳，預定市景雙人房，兩天一夜只要$2988，房客出示疫苗接種黃卡再折200元。

▲▼狂賀中華隊奪金牌，義大遊客世界推出超門票99元。（圖／義大遊樂世界提供）

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▲▼狂賀中華隊奪金牌，義大遊客世界推出超狂門票99元。（圖／義大遊樂世界提供）

▲▼狂賀中華隊奪金牌，義大遊客世界推出超門票99元。（圖／義大遊樂世界提供）

郭婞淳27日在東京奧運女子舉重59公斤量級奪金，打破3項奧運紀錄，掀起全台熱議。義大遊樂世界為歡慶選手得金牌，29日起至8月1日推出特別活動，不分大人、小孩，通通只要99元！

另外憑入園門票還能免費搭乘摩天輪，南臺灣最高的義大摩天輪，夜間展演高達128種炫麗燈光秀，在義大摩天輪上，將高雄美麗景致盡收眼底。

▲▼高雄漢來大飯店。（圖／漢來大飯店提供）

▲高雄漢來大飯店推出「好事成雙　打疫苗再優惠」住房專案。（圖／漢來大飯店提供）

高雄漢來飯店則是推出「好事成雙　打疫苗再優惠」住房專案，賀中華隊捷報頻傳，同時也迎接全台疫情警戒降二級，即日起至9月30日，預定市景精緻雙人房，兩天一夜只要$2988，房客入住出示本人疫苗接種黃卡，還可再折抵房價200元。

▲▼中華隊捷報頻傳，同日又是疫情降級，高雄漢來飯店推出住房優惠。（圖／高雄漢來飯店提供）

▲憑疫苗接種黃卡，可再折抵房價200元。（圖／高雄漢來飯店提供）

高雄漢來飯店表示，「好事成雙 打疫苗再優惠」住房專案包含雙人房住宿一晚、2客漢來海港自助早餐、服務費及稅金；專案日期從即日起至2021年9月30日止，每日限量10間。

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