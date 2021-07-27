直擊義享時尚美食街！午餐未見人潮超冷清　鐵板燒和火鍋這樣吃

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

全台降二級首日，高雄市餐廳內用有條件開放，餐點以個人套餐為提供原則。《ETtoday新聞雲》27日直擊義享時尚廣場美食街和餐廳樓層，但未見內用人潮，目測僅約50、60人用餐。至於共鍋火鍋店部分，業者則採高規格防疫，1桌只有1人入坐，單人使用1鍋，百貨業者笑稱：「如同單人包廂，被尊崇對待的感覺」。

▲義享時尚廣場美食街內用開放首日現況。（圖／記者吳世龍攝）

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隨著疫情警戒降二級，高雄市長陳其邁24日主持二級警戒管制作為記者會時宣布，開放餐廳有條件內用，從業人員必須佩戴口罩，不同桌人員必須保持1.5公尺以上距離，座位需採用ㄇ字型隔板，並定期清消。西式自助餐則要有專人夾菜服務，餐點以不共食為原則。

▲▼義享時尚廣場美食街內用開放首日未出現人潮，清潔人員加強消毒。（圖／記者吳世龍攝）

《ETtoday新聞雲》27日11點多走訪義享時尚廣場，地下美食街沒有出現人潮，目測僅50、60人，消費者也遵守防疫規定，自律隔開座位入坐，清潔人員也不斷走動消毒。較特別的是，因鐵板燒餐廳無法採ㄇ字型隔板，所以由廚師戴上面罩。

▲▼鐵板燒業者無法使用ㄇ形隔板，廚師加強戴面罩。（圖／記者吳世龍攝）

高市府除了明訂座位須採ㄇ字型隔板外，其實各式餐點也必須以個人套餐或盒餐的方式提供，火鍋類也只限定個人鍋。對此，就有民眾疑惑，共鍋的火鍋餐廳要如何因應這樣的防疫措施。

▲▼問鼎吉祥火鍋採「單人包廂式」服務，1桌只服務1人。（圖／記者吳世龍攝）

義享時尚廣場行銷部資深經理高宜伶也解釋，目前百貨裡問鼎皇上吉祥宮廷火鍋、涮乃葉日式涮涮鍋吃到飽，內用都是採ㄇ形隔板、隔桌帶位的方式，1人1桌，且1人1鍋的方式，自助取餐的部分，則由顧客填單，由服務員協助取餐送上桌，「如同1人包廂，被尊崇對待的感覺」，這都是因應防疫期間，餐廳做到最高準則，讓顧客有安心的感覺。

▲涮乃葉日式火鍋採用隔板，1桌只能1人入座。（圖／記者吳世龍攝）

▲涮乃葉日式火鍋不提供顧客自助取餐。（圖／記者吳世龍攝）

高宜伶表示，雖然現在還是防疫期間，但是餐廳已開放內用，歡迎消費者來體驗「專人服務」的感受，但若民眾對疫情穩定度仍有疑慮，多家餐廳仍有外帶折扣優惠。

▲共鍋類火鍋業者提高防疫規格，1桌僅入坐1人，如同包廂服務。（圖／義享時尚廣場提供）

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