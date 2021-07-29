《外交家》大酸柯文哲民調掉最多　「被批評才接受指揮中心協助」

▲台北市長柯文哲被外媒酸民調下滑。（資料照／北市府提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情趨緩，本周疫情警戒降級、逐步解封。國際英文雜誌《外交家》（The Diplomat）29日以「為什麼台灣又再次擊退了COVID-19」（Why Taiwan Is Beating COVID-19 – Again）為題報導，文中大酸台北市長柯文哲被批評防疫不當，6至7月民調下滑7％，是所有市長裡民調掉最多的，並直言「柯文哲在飽受批評之下，也終於不情願的接受中央疫情指揮中心的協助來控制疫情」。

《外交家》在29日報導直言，台灣前一段時間因嚴格的邊境管制、隔離措施及接觸史追蹤，人民生活如常，但2021年5月開始的Delta變種疫情讓一切變了調，台灣本土病例從5月的每天500多例，在7月就掉到了每天10例，比起還在掙扎的澳洲、越南和新加坡，台灣可以做到的原因歸功於5大點。

其中一個原因，《外交家》表示，台灣民眾積極要求政治人物在防疫上負起責任，台灣自殖民時期開始，「統治者是否成功對抗傳染病」就是重要的指標，從日治時期統治者為被殖民者消除疫病，到2003年SARS爆發時學者專家批評政府反應過慢等都是例子。

不過，《外交家》也直指，柯文哲如今被媒體名嘴、政治人物及選民嚴厲批評防疫不當，柯被批評的內容包括：接觸史追蹤及檢疫措施都相當鬆散，導致傳統市場爆發疫情、疫苗登記系統不完善，以及卸責並認為疫情失控都不是自己的錯。柯文哲的民調在6月到7月之間下滑了7%，是所有市長裡面民調掉最多的，而柯文哲在飽受批評之下，也終於不情願的接受中央疫情指揮中心的協助來控制疫情。

此外，《外交家》也指出其他4種原因，分別是台灣加強實施一貫的口罩、隔離及接觸史追蹤政策，並搭配台灣商家要求民眾手寫或掃描QR code留下基本資料，追蹤接觸史，搭配台灣的口罩及隔離政策，能有效降低傳染率；以及台灣政府願意傾聽批評而適時改變政策，執政的民進黨也透過企業代表，終於透過上海復星簽署BNT疫苗的採購合約。

《外交官》表示，媒體在疫情中都展現相當好的素質，不斷給予民眾準確的訊息；台灣受惠於自身善意的循環，去年台灣全球捐贈了5100萬個口罩給全世界，而受惠的國家紛紛在此時捐助台灣疫苗，包含日本330萬劑AZ、美國250萬劑Moderna以外，立陶宛、斯洛伐克及捷克都已宣布捐贈台灣疫苗，加上台灣自行購買及透過COVAX取得，台灣至少接種一劑疫苗的人口已來到28%，比起疫情爆發前的1%大幅上升。

《外交家》補充，台灣的成功在Delta的肆虐下可能不會太長久，但台灣累積的經驗，替對抗未來的疫情打下良好基礎，全球的公衛專家應該研究台灣的成功經驗，尤其是台灣如何在檢疫、追蹤及隔離政策不斷進步之時，也能良好顧及人民的自由。

《外交家》表示，儘管在野黨有所批評，但台灣願意捐助與美國國衛院共同研發的國產疫苗，已經展現了台灣是國際社會負責任的一份子，台灣捐助口罩、物資並能分享抗疫經驗，更顯示了台灣應該在WHA獲得觀察員身分的急迫性，台灣有能力幫忙，而國際社會也應協助促成，讓疫情早日結束。