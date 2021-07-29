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燈節、耶誕、跨年⋯北市2個月燒掉1.3億　議員批浪費：不如拿來紓困

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前決議，將從2月延期至9月左右的2021年台北燈節，再度延到耶誕節前後12月17日到12月26日。台北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭痛批，2022年2月15日又碰上元宵節，等於2個月內連續辦理2個燈節，加上活動期間重疊耶誕活動，又緊接跨年、春節，兩個月燒掉逾1.3億元，根本是浪費公帑，不如省下來，直接拿來紓困還比較實在。

▲▼王鴻薇「六都只剩台北燈節硬要辦！議員痛批浪費」聯合受訪-王鴻薇,陳炳甫,徐弘庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭召開「六都只剩台北燈節硬要辦」記者會。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭29日於北市議會召開記者會。王鴻薇表示，2021年台北燈節預算5100萬元，原規劃於2月26日至3月7日辦理，但因為疫情延了兩次，改到12月17日至26日辦理，如果加上同時期，耶誕活動420萬元，以及緊接著的跨年預算約3,000萬元，整個12月三場活動就要花掉8520萬元，且隔年2月中旬，又要花5100萬元辦2022燈會，短短幾個月時間，就燒掉1億元以上，現在失業率高、物價上漲，燒錢天天歡樂有無道理？

▲▼王鴻薇「六都只剩台北燈節硬要辦！議員痛批浪費」聯合受訪-洪梅雲,王鴻薇,陳炳甫,徐弘庭。（圖／記者黃克翔攝）

陳炳甫提及，連續三個月辦了2場一模一樣的活動，到底有無必要？因疫情導致燈節活動停辦當下，就該當機立斷，一延再延搞到最後元宵都不元宵了，元宵燈節活動辦在聖誕節到底是什麼意思？何況，同時間包括中央的台灣燈節、新北、高雄、台中、桃園、台南通通停辦，等於六都只有台北市硬要辦，別人可以不辦，台北為什麼不行？難道當初標案沒有疫情延期或停辦的但書嗎？他要求市府必須給個交代，錢應該要花在刀口上。

徐弘庭則說，過去的台北市長柯文哲曾經說過，「我很討厭一次性的活動，一次放煙火就沒有了。」台北市這兩年遭受新冠疫情的衝擊，受到衝擊急需紓困的產業以及市民無數，這時候柯文哲及市府團隊卻選擇花大錢，在2個月內辦2次燈節活動，不知道當年的柯文哲會怎麼評論現在的自己？

▲▼王鴻薇「六都只剩台北燈節硬要辦！議員痛批浪費」聯合受訪-王鴻薇,陳炳甫,徐弘庭 。（圖／記者黃克翔攝）

對此，北市觀傳局觀光發展科長洪梅雲回應，2021年燈節主場域在萬華，2022年燈節在士林，雖然名稱、精神相同，但是場地不一樣；辦活動目的是為帶動地方人潮、促進當地發展，當初2021年燈節設定在萬華，是希望疫情結束之後，可以安排在12月帶動當地人潮、振興萬華地區，而2022年燈節選在士林，是希望藉由辦活動的方式，讓大家走進士林。

洪梅雲表示，合約上本來就有規範，若有不可抗力因素可以延後，並依照管理規定，現在距離12月還有5個月的時間，會隨著疫情的發展調整辦理方式，以民眾安全為考量辦活動。

▲▼ 王鴻薇「六都只剩台北燈節硬要辦！議員痛批浪費」聯合受訪-王鴻薇,陳炳甫。（圖／記者黃克翔攝）

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