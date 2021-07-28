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遭警「大外割」壓制首開偵查庭　非洲鼓女師：忍不下這口氣

▲擔任非洲鼓的女師詹慧玲今年4月間遭中壢警分局盤查案，今日在桃園地檢署首開偵查庭，詹女在律師陪同下指出，希望警方執法可以改革，讓民眾與警察可以互相信任。（圖／記者沈繼昌攝）

▲擔任非洲鼓的女師詹慧玲今年4月間遭中壢警分局盤查案，今日在桃園地檢署首開偵查庭，詹女在律師陪同下指出，希望警方執法可以改革，讓民眾與警察可以互相信任。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年4月間擔任非洲鼓老師的詹慧玲遭中壢警分局葉姓員警盤查，葉員要求詹女出示身分證件但雙方卻發生口角，員警以詹女辱罵「你真的很蠢」為由依妨害公務罪嫌，一度還將詹女以大外割摔倒制伏送辦，詹女事後再臉書PO文「失去自由的9個小時」引起網友熱評。桃檢28日下午首開偵查庭，詹女指出，希望警方未來執法可以改革。能力不足的警察受到應有裁決。

這起案件起源於今年4月22日上午8時許，擔任非洲鼓的詹慧玲搭火車到中壢火車站，下車後徒步從後站至上課地點途中，騎車巡邏的葉姓員警要求詹女出示證件確認身分，但詹女質疑員警盤查合法性，事後一度質疑「你真的很蠢」，員警以此為由欲以依妨害公務罪嫌將詹女送辦。

拘捕過程中，詹女一度遭葉員大外割摔倒制伏，還找來線上支援警力一起將詹女送至派出所訊問。詹女事後在個人臉書PO文「失去自由的9個小時」引發網友熱評，指責員警執法態度可議。

▲詹姓非洲鼓女師22日上午上課途中被員警攔查，詹女還指稱員警「你真的很蠢」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲詹姓非洲鼓女師22日上午上課途中被員警攔查，詹女還指稱員警「你真的很蠢」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

詹女隔天到葉員服務的興國派出所提告，針對葉姓員警提出妨害自由、傷害罪嫌，葉員則依妨害公務罪嫌將詹女送辦。桃園地檢署檢察官28日首次召開偵查庭，針對雙方證詞進行偵查。

詹女今天在律師陳孟秀陪同下出庭，律師指出，本案重點在員警對一般民眾進行非法盤查，感謝地檢署檢察官提起調查。詹女則說，她會提起訴訟是希望，所有曾經跟她一樣，遭遇不公平盤查的朋友能得到公平對待，希望所有，合法執勤、盡忠職守的警察，可以與人民互信互賴合作，讓違法的判斷錯誤、能力不足的警察受到應有的裁決。

▲女師詹慧玲28日在桃園地檢署開偵查庭，詹女表示，希望透過大家力量，一次讓社會更進步，讓警方執法可以改革。（圖／記者沈繼昌攝）

▲女師詹慧玲28日在桃園地檢署開偵查庭，詹女表示，希望透過大家力量，一次讓社會更進步，讓警方執法可以改革。（圖／記者沈繼昌攝）

詹女認為，為什麼會如此激動，因為在偵查庭待很久，看到全部的內容且更仔細，「我相信很多人跟我一樣，忍不下這口氣，大部分的人都覺得過了就算了，反正小事一樁，可是又覺得釋憲535條後，大家都在等待社會可以進步，檢察官也非常注意這件事情，花了很長時間，把事情又詢問一次。葉姓警員也坐在檢察官身旁，希望透過大家力量，一次讓社會更進步，讓警察執法可以改革，釋憲案落實到人民生活。」

中壢警分局則強調，本案引發社會大眾關注，警方內部未來會以更委婉方式，有效來維護社會治安，以保障鄉親生命財產安全。

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