遠見／五星縣市長出爐　侯友宜、鄭文燦、潘孟安、徐榛蔚、劉增應

▲新北市長侯友誼、桃園市長鄭文燦。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

今年本土疫情爆發，考驗各縣市首長治理能力，《遠見雜誌》29日公布今年3、4月在三級警戒前的「2021年縣市長施政滿意度調查」結果，新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦、連江縣長劉增應衛冕5星殊榮，而曾在2019年拿下5星縣長的花蓮縣長徐榛蔚今年也重回5星寶座。

《遠見》每年在6月公布「縣市長施政滿意度調查」結果，今年調查於3月2日至4月16日進行，但因5月中疫情急升溫，全台進入三級警戒，《遠見》認為當時縣市治理應以防疫為第一優先，因此延後至疫情稍緩才揭示成績。

22縣市首長平均滿意度下滑2.8個百分點

《遠見》表示，在5月初疫情尚未爆發時，曾針對中央防疫施政進行民調，當時多數民眾認為蔡英文政府疫情控制得宜，帶動《遠見》縣市長施政滿意度調查進行期間，民眾對民進黨籍7席縣市首長施政滿意度，平均較去年上升4個百分點，與剛上任的2019年相比，有7.1個百分點的增幅；國民黨14席地方首長，平均滿意度下滑0.6個百分點，但與2019年相比，仍有10.2個百分點的正成長。

根據《遠見》調查結果，今年各縣市首長的施政滿意度名次沒有太大波動，但平均滿意度下滑2.8個百分點，有15位首長滿意度下跌。反之，只要成績維持去年水準，名次就會大幅往前，「不退則進」。顯示歷經1年多的疫情洗禮，民眾對政府的評價更趨嚴苛且保守。

普遍滿意度下降 侯友宜仍以81.5分奪魁

根據調查，侯友宜是人氣王，贏得81.5％的市民「按讚」，擠下去年榜首劉增應，滿意度為全台第一，但與去年相比，少了5.6個百分點。其他過去受到好評的首長也有類似情況，例如潘孟安滿意度80.4％、鄭文燦79.6％、基隆市長林右昌79.4％，相較去年，名次多半持平，滿意度卻下滑約5個百分點。

《遠見》調查，至於澎湖縣長賴峰偉、台北市長柯文哲、台南市長黃偉哲，以及去年滿意度第一名的劉增應，也都承受了更高標的檢驗，滿意度、施政分數下滑，不滿意度亦高於去年。其中，雖然澎湖縣民對首長的評價更嚴，但因受惠於去年7月至10月國旅爆發，澎湖遊客增加43%，縣民在「觀光」和「經濟」的滿意度，比上次調查各多了10及1.7個百分點，達78.1%及52.5%。

女性首長滿意度成長 徐榛蔚重回5星行列

值得注意的是，根據《遠見》調查結果，今年成績逆勢上揚的百里侯，清一色是女性。台中市長盧秀燕，也是六都唯一滿意度與施政分數均上升者，滿意度上升5.8個百分點，施政分數上升3.3分，不滿意度則下降6.3個百分點。

根據調查，宜蘭縣長林姿妙表現亮眼，滿意度70.4%，較去年逆勢上升7.1個百分點，進步最多；不滿意度10.5%，年減5.7個百分點；施政分數73分，較去年增加3.8分，創下新高，躋身前段班。

調查顯示，徐榛蔚今年不只重新位列5星縣長，滿意度78.0%，與執政首年2019年相比，有高達5.8百分點的增長。同時，花蓮更是少數八大面向滿意度連年增長的縣市。例如「環保」面向，花蓮市民滿意度全台第一；「觀光」面向則在六都以外縣市，拿下排名第二、全台第三佳績。

調查顯示，嘉義市長黃敏惠的滿意度73.5%，較去年成長1.4個百分點，施政分數73.8分，年增2.3分，而團隊表現方面，嘉義市在「醫療」與「公安」都奪得眾縣市之冠。

根據調查，彰化縣長王惠美的滿意度為61.5%，年增4.2個百分點，團隊八大面向平均滿意度66.7%，較去年增加0.6個百分點，排名由第20名進步到第16名。

陳其邁無蜜月期獲3.5星 柯文哲滿意度44.4%

《遠見》指出，有別於去年因罷韓公投進行中，依法不得公布高雄市政評比成績，今年22縣市首長到齊，也是高雄市長陳其邁上任後，首度納入調查。然而，由於高雄人檢視標準更高於以往，陳其邁沒有蜜月期，暫以3.5顆星起跑，滿意度為62.8％，施政分數67.9分，皆為六都第4。

此外，《遠見》調查顯示，傳言有意問鼎總統的台北市長柯文哲，今年滿意度44.4％，較去年衰退7.9個百分點。

排名預見疫後地方復甦能力 防疫施政牽動2022選情

《遠見》指出，民眾對中央執政的滿意與否，往往也會影響縣市民眾對各黨派地方首長的滿意度。5月中旬後，台灣疫情爆發，打亂所有政治布局，各百里侯放下選戰規劃，齊心合作抗疫，中央的防疫表現，將成為牽動未來2022地方大選的重要變因。

《遠見》表示，隨著近兩個月來，民眾對中央防疫評價大跌，各縣市首長民調高者能否維持？民調低者，是否能透過防疫與復甦地方經濟，扳回一城？既是挑戰，也是機會。調查結果詳見最新出刊《遠見》８月號。

調查方法方面，本次調查由遠見民意研究調查為執行單位，透過電話訪問蒐集意見，時間為110年3月2日至4月16日，以18點至22點為主，並涵蓋週末假日，各縣市同時開始同時結束。

本次調查共訪問22縣市，共完訪14,321人。13縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣）各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％；澎湖縣、金門縣各完訪約400人，抽樣誤差為±4.9％；連江縣完訪201人，抽樣誤差為±6.9％（信賴水準皆為95％）。

六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。

調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。

各縣市星等評比方式則是，首先將調查結果的百分比或分數進行標準化後，再依照縣市長施政滿意度占50％、縣市政府八大施政表現占50％的比例加總，成為整體施政表現滿意度。其中，縣市長施政滿意度包括：施政滿意度（滿意度％）、民眾對施政表現的給分（0至100）；縣市政府八大施政表現淨滿意度（滿意－不滿意％）:教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。各縣市星等與八大施政滿意度之分級方式：考量抽樣誤差因素，乃以統計集群分析方法（ClusterAnalysis）作為分群依據。

▲2021《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查 。（圖／遠見雜誌提供）



▲2021《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查 。（圖／遠見雜誌提供）