桃市高中教職員4155人接種　鄭文燦：推動校園重新開放

▲桃園市長鄭文燦28日視察高中教職員疫苗接種作業，為參與接種醫護人員加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日視察高中教職員疫苗接種作業，鄭文燦表示，今日展開高中教職員疫苗接種，預計有4155位列冊人員完成疫苗接種。感謝榮民總醫院桃園分院與中壢天晟醫院醫護人員，以貼心服務進行疫苗接種，同時感謝各校團隊提供良好行政協助，市府將以精準、效率方式，積極推動校園重新開放的籌備工作。

▲桃園市28日進行高中教職員疫苗接種作業，教職員等候醫護人員接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市府今天在平鎮高中、大溪高中、龍安國小與青埔國中等4所校展開高中教職員疫苗接種作業，鄭文燦指出，桃園市75歲以上長者與65歲至74歲長者接種率均為六都第一，7月底前，市民接種率將達3成，今日將完成全市各級教師疫苗接種，29日則將完成補教業人員疫苗接種作業，市府未來將以精準、效率方式，推動校園重新開放來做準備工作。

▲桃園市28日進行高中教職員疫苗接種作業，醫護人員逐一為教職員接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，目前疫情正在收斂，也是「清零」最後階段，在各界同心協力準備下，桃園市一定能夠克服挑戰，疫苗接種一段時間後就會提升保護力，可預防感染與重症風險，老師們10週後會通知第二劑施打。此外，可用手機下載「健保快易通APP」，其中「健康存摺」功能，可查看疫苗接種紀錄，包括接種日期、疫苗名稱等，可查看自己就醫、用藥等資料，非常方便。

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