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桃園補教專案疫苗接種今完成　鄭文燦：讓師生放心上課

▲桃園市長鄭文燦29日視察補教專案疫苗接種作業時表示，今天將完成全市補教專案人員疫苗施打，讓師生可以放心上課。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦29日視察補教專案疫苗接種作業時表示，今天將完成全市補教專案人員疫苗施打，讓師生可以放心上課。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日視察補教專案疫苗接種作業，針對疫苗接種情形，鄭文燦表示，補習班將陸續恢復開班，依規定必須完成工作人員疫苗接種達14天，如未施打疫苗則需具備定期快篩或PCR核酸檢驗陰性證明，市府昨天已發放總計7500份快篩試劑作為第一劑快篩使用，為期3天補教專案也今日已施打完畢，以協助補習班、安親班能安全恢復營運，讓師生能放心上課，減輕家長在暑假期間居家照顧負擔。

▲桃園市29日進行補教專案疫苗接種作業，圖為外籍補教教師接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市29日進行補教專案疫苗接種作業，圖為外籍補教教師接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午先後前往桃園巨蛋體育館、國立體育大學綜合體育館、陸軍專科學校體育館，視察第三輪民眾疫苗接種與補教專案疫苗接種情形。鄭文燦指出，補習班將陸續恢復開班，依規定必須完成工作人員疫苗接種，針對桃園市1282家補習班，市府已於昨日發放7500份快篩試劑作為第一劑快篩使用，希望協助補習班、安親班等單位安全恢復營運。

鄭文燦說，截至28日為止，桃園市疫苗覆蓋率已達三成，第四輪疫苗預約至今日中午12時，桃園市開放預約量能為12萬7543劑，涵蓋37處接種站、107家診所、13家衛生所與19家醫院，第四輪預定施打時間為7月31日、8月5日、8月6日共3天。

▲桃園市29日進行補教專案疫苗接種作業，圖為補教教師在陸軍專科學校體育館等待接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市29日進行補教專案疫苗接種作業，圖為補教教師在陸軍專科學校體育館等待接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，目前正緩步解封，但仍要做好個人防護工作，疫情最後的清零階段疫調追蹤也越來越嚴格，希望順利收斂疫情，也要持續提高疫苗覆蓋率，目前桃園市疫苗覆蓋率達3成，在疫苗供應充足下，期盼8月底能達到4成5至5成覆蓋率，儘管疫苗國際供應鏈十分吃緊，只要有疫苗，市府就會盡快安排施打，以提升桃園市整體保護力。

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