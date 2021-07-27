東奧正名沒過...郭婞淳昔稱「安心了」PTT罵爆　奪牌逆轉成台灣之光

▲郭婞淳在東京奧運奪金，網友一面倒稱讚她是「舉重女神」、「台灣之光」 。（圖／路透）

網搜小組／綜合報導

舉重女神郭婞淳27日在東奧奪金，完成大滿貫目標，但是也有網友翻出2018年東奧正名公投闖關失敗之後，郭婞淳表示「安心了」卻遭到PTT網友罵爆，但是在今天奪金之後，風向與當時完全大逆轉，一面倒稱讚她是「台灣之光」、「舉重女神」。

有網友翻出2018年當時的新聞指出，郭婞淳面對公投「東奧正名」的選項，持反對態度，為的就是保護選手們的比賽權，以及多年勤學苦練直到站上舞台的那一刻新聞一出，立馬被噴得不成人形。

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網友接著說，如今她替台灣摘下一面奧運金牌，比較好奇的是當初那些噴她的人和團體，有什麼立場去沾光祝賀呢「哪來的臉啊」有沒有八卦？

▲也有人在推文感嘆國家處境，「連自己是誰都搞不懂」 。（圖／體育署提供）



網友在推文中回應表示，「下面推文大開眼界，太可怕了」、「失智列車又要發車了」、「活像古代太監一樣」、「沒差，發動時空背景之術 」、「整理個打臉id對照表?應該很精彩 XD 」、「不意外啊，現在拿牌開蹭，當初有正名不知道下場是好是壞」、「這些砲轟的帳號，比對一下就可以打臉」。

不過也有人在推文中感嘆國家的處境，「你可以反對遷戶籍，但你家還是你家，很難懂？ 」、「日本直接幫我們正名了啊 還想帶風向？」、 「灣灣真可憐，連自己是誰都搞不懂」。

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