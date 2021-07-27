第四輪疫苗預約有高端了！這份名單揭支持國產疫苗「重量級人士」

▲長期支持民進黨的網紅陳嘉行日前自爆登記接種AZ疫苗。

圖、文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心今（27日）宣布，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自今日14時起重新開放意願登記，且將新增接種高端疫苗選項，目前已有綠營名嘴周玉蔻迅速登記，而不少網友也湧入網紅「焦糖」陳嘉行臉書問說哪時預約；其實早先疾呼支持國產疫苗的人士不只周、陳2人，還有國策顧問顏志發、台灣之友會創辦人黃崑虎和立委張廖萬堅等政界人士。

今年6月初，顏志發、黃崑虎、台灣醫療典範獎得主王茂雄和國家文藝獎得主曾道雄等「3461地區扶輪前總監顧問協會」團體成員，共同發起「挽起袖子顧台灣」連署。當初連署宗旨寫道，肺炎疫情不斷肆虐台灣人民，當國外疫苗還在繼續努力中，自己的生命自己保護，「自己的國家自己照顧，在國內疫苗公司二次實驗解盲之後，如果成績合格，我們願意施打國產疫苗，促進台灣達成群體免疫，特此連署。」

顏志發和黃崑虎等人發起連署後，不少政商學界人士都積極參與，包括張廖萬堅、台中市議員張家銨、台中市議員周永鴻特助陳宏信、前國防部長蔡明憲，該份名單（https://ppt.cc/fe3GBx）也見中研院士陳培哲親弟、台大機械系教授陳炳煇和曾到民進黨中央演講的中研院學者林宗弘等人。

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