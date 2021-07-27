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降級觀察期曝！專家「最憂心一件事」：若有疏失恐直升四級警戒

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，國際線航班大多取消，出境大廳冷冷清清，地勤人員只能枯坐櫃檯,防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感。（圖／記者李毓康攝）

▲國內疫情雖降級，但邊境管控仍嚴守。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

國內疫情雖有趨緩，不過國外仍處於嚴峻狀態，尤其Delta變異株在世界各國肆虐，邊境管制仍處在嚴控階段，防堵任何進到社區的可能。公衛專家認為，其實台灣讓人最擔心的就是「境外的Delta病毒」，且從現在起至年底，整個冬季都會是非常大的挑戰，首波觀察期設定到9月底，所有的防範措施絕不能有任何疏失，否則疫情再次重來，「警戒措施可能會直接升到四級」。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙提到，雖然台灣的防疫文明經過此次本土疫情再次提升，但最大的威脅是在世界各國肆虐的Delta病毒，這同時也是他最擔心的事情，從過去的社區流行狀態來看，「這也就是為什麼餐廳不是目前最重要的重點」，因為疫情重新洗牌後，最要擔憂的就是境外的Delta。

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陳秀熙說，美國跟歐洲雖然在發展次世代疫苗，但仍需試驗時間，也絕對趕不上侵襲程度，且他們的疫苗已達高原期，因此從現在開始到年底，整個冬季都會是非常大的挑戰。

▲疫情街道空景,新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲專家強調，若本土疫情再來一次，警戒措施可能不只升三級，甚至會上升到第四級。（圖／記者林敬旻攝）

相對台灣而言，一定要做一件事，「就是不能再讓變種病毒入侵台灣」。陳秀熙表示，對於境外移入進來的個案，無論是集中檢疫所或加強型防疫旅館，一定要做好高度管制，並嚴格遵守所有檢測及措施，絕對不能有任何疏失，否則帶回家戶跟社區，勢必會引起另一波熱點流行。

陳秀熙指出，若本土疫情再來一次，二級警戒措施有可能會馬上升到第三、甚至是第四級警戒。不過，他也認為，目前入境檢測的策略阻擋是足夠的，只是要注意病毒有特殊性，也就是傳播期拉長了，因此即便經過集中檢疫所，在自主健康管理期間也要特別小心，絕對不能出入公共集會場所或大眾運輸工具。

陳秀熙強調，在9月底前，全世界都要留意境外移入，但對國內而言，內需仍在築防火牆，先前所說的1劑疫苗+口罩等於2劑疫苗的理論，其實就是在強化逐漸築起來的防火牆，這對我們而言也是相對的優勢。

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