健身人潮悄浮現　雲林國民運動中心這場地最熱門！

▲國民運動中心今日解封開館，綜合球場湧進不少民眾前往打球舒展筋骨。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣降級解封後健身房及國民運動中心今（27）日終於鬆綁開放，雲林縣國民運動中心考慮疫情未完全節除，目前除了游泳池、攀岩場未開放外，其他場館均依據防疫指引以機檯相隔為間隔措施及縮減容量人數外，開館時間延至下午2時至晚家10時。時隔2個月開館，綜合球場最為熱門。

國民運動中心副執行長劉政儀表示，配合中央防疫指引，目前開放時間為每天下午2點到晚上10點，除了游泳池暫不開放外，其他運動館室都會在中央防疫指引下開放，且每個場域每隔2個小時就會清消一次，人數也會維持在低度，確保安全，綜合球場部分請民眾事先預約，減少等待時間及換場人數。

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▲國民運動中心今日解封開館，吸引民眾前往運動。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉政儀也提醒民眾，目前前來運場中心運動民眾必須全程戴口罩，務必大評估估自己身體狀況，再參與運動，避免因運動力竭反而降低免疫力，另外他也建議民眾多帶1、2個口罩備用。一名特地從斗南陣來的學生表示，平時運動成習慣，防疫在家2個月沒運動真的會感到渾身不對勁，終於等到開館，迫不及待前來打球舒展筋骨。

▲國民運動中心副執行長劉政儀表示，容留人數依場館坪數而定，例如體適能場館包含工作人員可容73人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣國民運動中心內，大型器具移動較困難，採以隔機使用拉開民眾間距。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣國民運動中心游泳池與攀岩場目前還未開放。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣國民運動中心韻律教室供課程使用，依據韻律運動範圍貼上藍色膠帶，讓學員保持間距。（圖／記者蔡佩旻攝）





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