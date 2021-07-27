封控升級！南京關閉多室內營業場所　Delta釀本土確診破百

▲南京市疫情升級，除了對全員核酸檢測，也要求人員出入須持48小時內核酸檢測陰性報告。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎病毒Delta變異毒株入侵，大陸江蘇省南京市近日疫情復發，累計本土確診破百。南京市政府在27日上午的發布會上，坦言當前「病例迅速上升，防疫形勢嚴峻」後，官方於午後公布最新防控措施，暫停KTV、電影院等室內封閉場所營業，並暫停含託管在內的培訓機構線下服務。

南京市新冠疫情防控工作指揮部指出，為進一步落實疫情防控措施，快速有效阻斷疫情擴散蔓延，保障廣大市民健康安全，現就當前嚴格疫情防控工作通告如下。





▲南京中風險地區居民連夜進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

新增的管控措施，包括嚴格大型活動管理，非必要不展開線下大型活動、比賽，倡導喜事緩辦、喪事簡辦，減少聚餐、減少內用，全市各單位食堂行測溫進場、分批分時段就餐。

營業場所上，暫停暫停KTV、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴場所、麻將館、棋牌室等密閉場所營業，暫停培訓機構（含託管）線下服務；同時，農貿市場、藥店、超市等落實管控，加強對清潔人員、保安、餐飲和出租車、快遞從業人員管理，調高企事業單位、醫療機構等的防控等級。

27日上午召開的發布會上，南京市衛健委發言人表示，當前病例數目迅速上升，已超百例，中高風險地區超過30個，這些說明南京防疫形勢確實比較嚴峻。他呼籲，市民盡可能待在家裡，減少外出。

南京市官方坦言，針對本次祿口機場疫情爆發的特殊性，要採取更嚴格的管理措施，26日起，已展開對全南京社區全面核查登記、嚴格出入管控的措施，另一方面，南京目前已暫停8個長途客運站，以及汽車客運站的營運，實施19條毗鄰公交線縮線至市域內營運、旅遊包車業務暫停、出租車及網約車不得離開南京並按要求落實相關防控措施。

南京市官方通報，2021年7月26日0-24時，全市新增本土新冠肺炎確診病例31例（其中7例為無症狀感染者轉為確診病例）；截至7月26日24時，全市累計報告本土確診病例106例（其中66例為輕型，38例為普通型，2例為重型），本土無症狀感染者6例。

南京市稍早通報，引起本輪祿口國際機場疫情的病毒株，確定為Delta變種病毒。

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