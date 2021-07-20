毒犯深夜吸毒倒坐路旁　遇白河警嚇得毒品掉滿地！

▲白河分局白河派出所警員吳仲傑、張紹科等人，查獲洪姓毒嫌，起獲安非他命毒品16包（計8.3公克）、毒品吸食工具及殘渣袋等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

27歲洪姓男子深夜倒臥路旁，台南市警白河分局警網巡邏發現其形跡可疑，上前關心攔查時，原精神萎靡、神情渙散之洪嫌，一見警察靠近，不但嚇得驚慌失措，並以攜帶美國科技精鹽神藥，意圖搪塞員警，隨即遭白河警方識破為安非他命毒品，將他逮捕送辦。

白河分局白河派出所警員吳仲傑、張紹科等人於7月18日深夜執行巡邏勤務，行經白河區河東里糞箕湖路段旁發現27歲洪姓犯嫌（台南白河人、有竊盜、毒品、詐欺等前科素行），倒坐路旁行跡可疑，警員立即下車盤檢瞭解，洪嫌一見警方嚇得魂飛魄散，胡言亂語隨身手提包內結晶物是美國提神神鹽，且眼神閃爍意圖脫逃，經員警識破為毒品，並遭平時長期健身、體格強健之吳員一把抓住衣領，現場起獲安非他命毒品16包（計8.3公克）、毒品吸食工具及殘渣袋等證物，全案調查後依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，並將持續溯源追查毒品來源中。

白河警分局長陳明宏，對員警深夜巡邏積極認真繼而盤檢查獲毒品案件表示欣慰並親自頒贈獎勵金，並表示正值暑期青春專案期間，全體同仁持續投入「掃毒」、「打詐」、「防賭」、「防性剝削」等重點工作，以保護及給予青少年一個安全健康之生活環境；同時也宣示警方將會持續掃蕩毒品作為並全力向上溯源，同時也籲民眾千萬不要輕忽毒品的危害，更不要冀藉毒品來紓壓，一旦沾染毒品，終將長期受毒癮的控制而戕害身體，並斷送美好前程。

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