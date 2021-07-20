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「超級搖頭丸」1個月內害死3少年　3毒販二審殺人無罪獲輕判

▲▼販賣超級搖頭丸（PMMA）害死3少年的陳宇傑（左）、吳忠信（中）、劉哲瑋（藍衣）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲販賣超級搖頭丸（PMMA）害死3少年的陳宇傑（左）、吳忠信（中）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋等3人明知超級搖頭丸（PMMA）毒性極強，還向多名少年兜售毒品咖啡包，一個月內有3名少年因此死亡。一審基隆地院認定3人犯下「殺人罪」，重判25年、19年。案經上訴，高等法院二審審理後，改任3人無殺人犯意，此部分改判無罪，僅依照販毒罪，輕判8年以下刑期。可上訴。

基隆市16歲林姓高職生與周姓、鄧姓少年，分別在去年5月23日到6月10日間，因施用PMMA毒品咖啡包後死亡。檢警追查後，逮捕陳宇傑（31歲）、吳忠信（26歲）、劉哲瑋（24歲）3人組的的販毒集團，並依照「販賣二級毒品」等罪提起公訴。

不過案件經由基隆地院一審審理後，合議庭法官認為PMMA毒性非常強，化學結構分常不穩定，喝PMMA兩、三包就會死亡，陳等3人只因為自己利益，吸收青少年販毒，販毒對象又是青少年，短期之內造成3人死亡，陳等3人明明知道會發生死亡結果，還繼續販毒，犯罪情節重大，顯見有殺人故意，因此變更起訴法條，改依照殺人等罪，重判陳宇傑、吳忠信各有期徒刑25年，劉哲瑋判刑19年。

案件上訴二審，高等法院審理後，又做出不同認定。其中遭一審認定為殺人罪的部分，二審認為，一審根據的乃是錯誤的事實，以為3人對於林姓高職生施用毒品過量能有預見；也未查明3人對於另外2少年買入毒品咖啡包後，會一次施用多包甚至全部施用完畢，及2少年的個人體質會有因施用毒品咖啡包過量而死亡之情形有所預見。故二審改認定3人並無殺人犯意，改判無罪。

最後二審僅認定3人犯「販賣二級毒品」、「販賣禁藥致人於死」等罪，將陳男判刑8年、吳男判刑7年6月、劉男判刑4年2月。全案仍可上訴。

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