自家立委拋振興五倍券、六倍券　民進黨團：盼政院搜集更多方案

▲行政院去年發放振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委許智傑26日透過臉書發起投票，詢問網友想要「發振興五倍券」或者「振興券加發現金」，結果超過67%網友支持有發現金的選項，另有33%支持五倍券。對此，民進黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團予以尊重，希望行政院在完全定案之前，都可以搜集更多方案。

全國疫情三級警戒27日起降為二級，行政院正規畫振興方案，預估最快9月上路。許智傑26日在臉書拋出兩項建議，一是比照去年「振興三倍券」模式，推出兌換倍數更高的「五倍券」；第二則是「振興券加上發現金」。

對此，劉世芳27日受訪時表示，每一位立委都可表達對振興、紓困方案的看法，民進黨團都予以尊重，但是在過去一段時間以來，受到疫情影響所及的行業，包括餐飲業、零售業、展演業等，才是真正需要振興的對象。

劉世芳說，在行政院規劃的過程當中，不管是發放振興券或現金，在這些方案還沒有完全定案之前，希望政府可以搜集更多意見，才能在短時間內讓上一季受到疫情影響的商家、行業趕快恢復正常，讓經濟可以持續提升。

劉世芳強調，至於是否真如有人提到5千元的振興券，相信行政院在定案後，會在最快的時間向大家提出說明。

此外，民進黨立委何志偉27日更進一步加碼，建議政府發放「六倍券」，讓民眾用2000元現金換12000元振興券，效期1年，並直批行政院一周以來僅稱「正在規劃振興方案」等回應，是凌遲4萬多名被迫放無薪假的勞工，相當不厚道。

何志偉認為，振興消費是跟防疫一樣重要的任務，不論是發放現金或是數位振興券、實體振興券，呼籲行政院請讓民眾感受到政策的3好：好快、好用、好方便，「好快速的把方案確定、讓民眾用到好用的振興方案、用起來好方便不複雜」。

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