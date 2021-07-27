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43歲男預約疫苗！平台跳出「不符合資格」急了　網揭關鍵原因

渣男,兩性,滑手機,男朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO沒辦法預約疫苗。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站稍早報導《不用等簡訊！第四輪疫苗預約開始　直接上平台登錄就成功》，提到即便沒有收到簡訊，只要符合資格也可以上平台登錄。然而，卻有網友表示，他是67年次的高雄人，為什麼還是不符合資格？對此，就有網友分析關鍵原因，「之前有登記，現在才能預約」、「意願登記沒填」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為何我不符合疫苗預約資格」為題發文，提到自己是67年次的高雄人，因為工作需要，所以很急著打疫苗，今天一早，他就上平台預約，怎料歲數明明符合資格的他，電腦卻跳出「您不符合預約資格，但可以進行『意願登記』登記功能」，讓他納悶不已。

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你是不是只勾選莫德納」、「該不會你沒有先意願登記吧」、「之前登記過意願了嗎？有收到簡訊了嗎」、「要登記啊兄弟」、「那些名額是給有意願登記的那些人」、「自己有沒有填意願登記，自己不知道嗎」、「要先意願才能預約，你連意願都沒登記了」。

▲▼台北市警消施打第二劑疫苗 花博館 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

原PO後來也在留言處透露，因為他所在的單位之前曾說會幫忙送意願登記，所以他就沒有自己上網填，如今看來應該是沒有如期登記到意願，所以才會不符合預約資格。

第四輪新冠疫苗預約今日上午10點開放系統並且發送預約簡訊，本輪開放至38歲以上族群，共有144萬人符合資格，另外，受基隆、宜蘭颱風影響暫停接種者、第03期已收過簡訊未預約者也可以預約，此次預約及取消期間為7月27日早上10點至7月29日中午12點。至於意願登記的部分，已從7月19日中午12點起就暫停登記，目前僅能查詢，後續會視疫苗到貨狀況再重新開放登記、修改。

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