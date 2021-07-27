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民進黨團支持捐贈友邦國產疫苗　「不是拿別的國家人民當白老鼠」

▲▼立法院 民進黨「善的循環持續 友台力量提升」記者會 感謝捷克贈送台灣疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「善的循環持續，友台力量提升」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣27日爆料，外交部在高端疫苗通過EUA的隔天，發文給我國中南美洲、加勒比海等9個大使館，要我國使館調查邦交國受贈疫苗及安排民眾施打的意願。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，台灣只要有能力捐贈，而且別的國家願意接受，當然是雙贏的局面。

民進黨團27日上午召開「善的循環持續，友台力量提升」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，台灣對國際社會的奉獻，不論是口罩還是疫苗，絕對是在能力所及的範圍內，願意做最好的角色。從疫苗外交的角度來看，如果國產疫苗是有效、可行的，台灣當然有能力捐贈，這是台灣可以做的事情。

羅致政也說，台灣要捐贈東西給其他國家，也要經過當地國政府的認同與支持，外交部已經初步了解邦交國有無疫苗需求，但是也要經過當地國政府、衛生單位及相關法律規範，目前還在進行意願調查當中。

羅致政說明，在國內疫苗供應有餘、生產量夠的情況下，台灣只要有能力捐贈，而且別的國家願意接受，當然是雙贏局面，一方面有助於鞏固邦交，另一方面能夠推動全球防疫的進一步深化。

羅致政強調，別的國家當然不會成為白老鼠，各國都有自己的衛生規範，如果願意接受台灣的國產疫苗，甚至通過當地提供的緊急使用授權，這就是創造雙贏的作法，理論上是一件好的事情，所以國民黨不要隨意指控。

鄭運鵬表示，從去年疫情爆發到現在，台灣不管是對外可以支援的活動，或者是接受其他友邦的支援協助，國民黨都把台灣看得一無是處，這是一種很莫名其妙的心態。

鄭運鵬說，國產疫苗已經進入新的階段，如果其他友邦願意接受相關醫療條件、通過自己國內的緊急授權許可，等到台灣的國產疫苗有能力對外支援，對方也希望接受其他國際疫苗的支援時，台灣就可以協助全球早日脫離疫情的影響，「這就是台灣走出去很重要的國際任務」。

鄭運鵬呼籲，希望在野黨不要扯後腿、為了中國犧牲台灣，將台灣在國際上的進步、合作、各項支援當作一無是處、一定需要中國，這種心態對台灣非常不利，而且很不健康，國民黨一定要檢討這樣莫名奇妙、孤立台灣的政策。

羅致政強調，國際的外交合作、援助一定是兩廂情願，「不會是我們單方想送，別人就非收不可」，既然有邦交國願意合作、接受疫苗的援助，而且還經過科學認證、國內衛生單位的核可，國民黨怎麼還會認為這是拿別的國家人民當白老鼠。

羅致政說，國民黨在國內抹黑國產疫苗就算了，現在還想繼續在國際上抹黑國產疫苗，摧毀國際上對台灣疫苗的認同、支持與認證，讓人非常不以為然，有越多國家願意接受台灣的國產疫苗，也更加證實國產疫苗的有效及安全性，照理講國人都應該要歡迎。

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