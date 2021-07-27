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台灣民意基金會民調／國產疫苗信任度崩盤　有信心者流失500萬人

▲專案施打疫苗於26日在東區復興國中開打，現場共有100多位視障按摩師參與，市長黃偉哲親臨現場，關心視障按摩師施打疫苗狀況、給予關懷，並為現場醫護人員及工作人員打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民眾施打疫苗，示意圖，非施打國產疫苗。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部日前宣布國產疫苗通過EUA，最快8月開打，但在野黨砲轟審查過程有爭議。台灣民意基金會27日公布最新民調結果顯示，近4個月民眾對國產疫苗的信心雪崩式下滑，從今年3月高達6成8贊成，7月變成4成9反對、4成4贊成，國人對國產疫苗有信心者流失24.3個百分點，相當於近500萬人。

根據台灣民意基金會公布7月民調結果，高達4成9民眾表示對國產疫苗預防武漢肺炎的效果沒信心，而有4成4民眾表示有信心，沒信心者比有信心者多約4個百分點，顯示多數國人對國產疫苗有效預防武漢肺炎缺乏信心，這對國產疫苗的未來投下一道巨大的陰影。

若以今年其他月份的民調結果比較，3月疫情平穩時，有6成8國人對國產疫苗有信心，但到6月本土疫情嚴重時，對國產疫苗有信心者銳減21.5個百分點，直至7月份對國產疫苗有信心者繼續下滑2.8個百分點。

台灣民意基金會分析，整體來說，從今年3月到7月，國人對國產疫苗有信心者流失24.3個百分點，相當於近500萬人，同時，沒信心者也從3月的24.3%，急遽飆升到7月的48.7%，等於憑空增加了一倍的人數。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這些數字變化的本身，生動地述說國人對國產疫苗，在很短的期間內，戲劇性地信心崩盤，原因為何？政府當局不能視而不見。

此外，台灣民意基金會民調顯示，當被問到「衛福部長陳時中7月19日宣佈已通過高端COVID-19疫苗緊急授權使用，高端疫苗將被允許專案製造。請問您支不支持蔡政府這項政策？」有12.9%非常支持、28.8%還算支持、21.8%不太支持、26.5%一點也不支持，顯示4成2民眾支持該政策，但有4成8不支持，反對者比贊同者多6.5個百分點，顯示蔡政府這項政策明顯站在多數民意的對立面。

▲▼台灣民意基金會公布疫苗最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣人對國產疫苗的信心3次民意調查結果比較。（圖／台灣民意基金會提供）

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