今降二級　台灣民意基金會民調：5成9擔心太早解封

▲新冠肺炎疫情警戒今天下降至二級。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內本土疫情趨緩，27日開始降回二級警戒。不過，台灣民意基金會今天發布最新民調顯示，有5成9民眾擔心台灣太早解除三級管制，僅3成8表示不擔心，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，5月開始的疫情風暴奪走逾7百寶貴生命，民眾也對未來政府是否提供充裕、安全、有效的疫苗心存疑慮。

台灣民意基金會27日發布「疫苗之亂、防疫表現與台灣民主」民調資料，結果顯示，對於是否擔心台灣太早解除三級管制，17%非常擔心、41.8%還算擔心、33%不太擔心、5%一點也不擔心，總體而言，擔心者比不擔心者多21個百分點。

游盈隆表示，大多數台灣人對7月27日政府解除疫情三級警戒懷抱著戒慎恐懼的心情，既期待又怕受傷害，相較去年6月民調，台灣因連續8週沒有本土病例，宣佈境內解封、邊境嚴管，各種管制陸續解除，當時高達6成9的人基本上不擔心解封，會擔心的只有約2成9。

游盈隆指出，前後兩次解封，台灣人的心情可以說是「一樣看花兩樣情」，根本的原因是，5月疫情風暴造成兩個多月內確診者暴增1萬4千多例，奪走774條寶貴的生命，此外，人們對未來政府是否能提供充裕的、安全的、有效的疫苗，仍心存疑慮。

本次調查訪問期間是2021年7月19至21日3天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1072人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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