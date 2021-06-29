游盈隆指蔡英文2個「關鍵因素」　看出7月打國產疫苗希望落空

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

食藥署28日證實，國產高端疫苗因缺少技術性文件，要等到7月底才能審查EUA使用，而總統蔡英文也曾在5月底出面喊話，希望7月底開始供應第一波國產疫苗。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，已經可以確定7月打國產疫苗的希望落空，其中最關鍵的因素，就是「當然就是蔡英文總統的意志與態度。」

游盈隆指出，從食藥署長吳秀梅在28日表示，「高端缺少相關技術性資料，需實驗室重做數據，恐要等到七月底才能審查「緊急授權使用」。以及，蔡英文總統五月曾兩度出面喊話，「希望七月底可以開始供應第一波國產疫苗」，已經可以確定希望落空，無疑是蔡政府疫苗政策的一個重要轉折點。

游盈隆表示，在食藥署長吳秀梅公開談話的前一天，有媒體就報導「國產疫苗EUA不急了？府院達共識，蔡英文帶頭接種時程延後」。兩件事先後發生，強烈暗示蔡政府疫苗政策轉向，而其中最關鍵的因素，當然就是蔡英文總統的意志與態度。

游盈隆說，蔡政府疫苗政策轉變有兩個指標性動作，一個是，6/18郭台銘霸氣開砲求見蔡總統，明指「希望能會見蔡英文總統，我相信您才是疫苗政策的決策者，我希望當面報告，取得您的同意或拒絕」。總統府隨即做出回應，並安排下午四點會面，同時另邀了台積電董事長劉德音一起談。結論是，同意政府全力協助兩大企業各爭取500萬劑BNT原廠疫苗。這是蔡政府疫苗政策轉向的第一個戲劇性演出。

另一項指標性轉變，游盈隆指出，當6/26慈濟發公開聲明，呼籲政府比照鴻海、台積電給予一樣的授權。結果，蔡總統罕見阿莎力，火速安排視訊，和證嚴上人通話，答應慈濟的要求，又過了一關。

游盈隆也說，過去這十天中，一連串的轉變從618到628，令人目不暇接，似乎都顯示蔡政府疫苗政策轉向，蔡總統的初始意志動搖、態度改變。但，這一切轉變的根本原因是什麼？只是緩兵之計，一個漂亮的假動作，暫時性的消解強大民意壓力？還是，已經迷途知返，回歸科學，正檢視並調整已走偏的既定疫苗政策呢？