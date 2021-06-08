致敬陳培哲！　游盈隆：這一辭「有如武昌起義第一槍」

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中研院陳培哲閃辭疫苗審查委員，引發各界議論。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，這一辭，有如武昌起義第一槍，不但將即將解盲的高端疫苗問題直接推上火線，也將蔡總統護航國產疫苗政策的正當性疑雲攤在社會大眾面前。

游盈隆以「讓我們一起向陳培哲院士致敬」為題在臉書發文指出，中研院院士陳培哲傳出驚天一辭，向媒體證實早於五月底前就請辭，辭職原因就是擔心審查委員會難以秉持獨立性，並直指最大困難就是來自蔡英文總統。無異拋出一顆超級震撼彈。

游盈隆表示，5月31日晚間，蔡總統罕見臨時召開記者會，這一天也是高端股票跌停板的第一天，她強調七月底要打國產疫苗。陳陪哲不禁質疑「在這種情形下，食藥署擋得住總統府的那個壓力嗎？這是很簡單的道理」、「所以我就辭了，我就做不下去了」。

游盈隆說，「這一辭，有如武昌起義第一槍，不但將即將解盲的高端疫苗問題直接推上火線，也將蔡總統護航國產疫苗政策的正當性疑雲攤在社會大眾面前。」他指出，高端股票到昨天為止已經連6天跌停板，6月4日櫃買中心宣佈自6月7日起預收款券並管制撮合作業，顯示市場對高端和蔡總統喊話毫無信心。高端疫苗解盲在即，走了陳培哲院士，審查委員會能否客觀、公正、獨立，不受政治力干擾，外界都在看。

游盈隆表示，陳培哲院士在病毒學方面有卓越學術成就，享譽國內外，政治立場「綠到出汁」，是一個誠實且正直的人，這次當台灣面臨病毒巨大威脅下，基於學術良心，不惜得罪當局，說出「民進黨政府不相信科學」的重話，並請辭食藥署審查委員會委員，內心悲憤之程度，可想而知。

游盈隆提到，除了陳培哲教授之外，前疾管局局長蘇益仁，抗SARS名將，也是一個綠到出汁的學者，最近也警告蔡政府「台灣疫苗政策連環錯，不僅可能掀起「拒打潮」，也易讓國產疫苗早夭」。由此可見，對蔡政府疫苗政策有意見的人，並不全是國民黨或民眾黨人。

另外，有關日本外相茂木敏充對援台AZ疫苗的談話，「他說：第一，考慮（或聽說）台灣國內7月以後已有完善的（疫苗）生產體制，現在正有緊急的需求；第二，日本國內已經確保足夠的疫苗，所以決定將國內現有的AZ疫苗提供台灣使用....日本政府決定提供約124萬回次的數量」。

游盈隆認為，從這談話內容可清楚的瞭解，這是日方含蓄、嚴謹且高明的政治語言，弦外之音清晰，幾乎不須多做解讀，就可推斷台日雙方政府意見交換的脈絡與內容。而日本政府從哪裡得知台灣7月以後就有完善的疫苗生產體制？大家用膝蓋想，就知道了。

游盈隆質疑，蔡政府哪來的信心和勇氣，敢如此斬釘截鐵地對外說「7 月以後疫苗就沒問題呢？」，畢竟高端二期都還沒解盲，三期實驗還遙遙無期，不是嗎？而台北市長柯文哲說「政府為何將國運賭在國產疫苗上？」游盈隆覺得，更重要的是，蔡政府不只將國運賭在國產疫苗上，也將全台灣人的命睹在國產疫苗上，結果會是什麼？大家挫例等。