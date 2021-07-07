台獨運動已消失？　游盈隆：民進黨二次執政後已經走入歷史

▲游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統陳水扁日前專訪昔日好友國安會前秘書長邱義仁，雙方談到台灣獨立的議題時，邱義仁說，「宣佈台獨，現在不適當」、「台灣要宣佈獨立這個事情，...不是台灣人民可以自己決定的」、「甭說中國會打我們，...美國根本不贊成」等等。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆透過臉書表示，台灣民主與獨立運動第一階段，自民進黨二次執政後，已經走入歷史。

游盈隆6日發文表示，從歷史發展的角度看，台灣獨立運動從1947年發韌到現在整整74年，自有其深層國內外政治、社會、經濟、文化因素，運動不達目的，不會無疾而終。在過去74年中，為台灣獨立運動犧牲奉獻，做出貢獻的人不知凡幾，前仆後繼，有無數可歌可泣的事蹟，其中阿扁和喇叭（邱義仁）也功不可沒，尤其在啟發社會大眾台灣認同與台灣意識方面。

游盈隆說，「不客氣地講，台灣自2008入聯公投運動之後，台灣獨立運動已經消失無蹤」，2016年民進黨重返執政到現在5年多，一樣無聲無息。不僅民進黨黨內消音，主要的運動團體如基督教長老教會、台獨聯盟、台教會、教師會等等也都鴉雀無聲，因為若非被新綠統治階級收編，就是老了、病了、或累了，群眾也某個程度茫然了。

游盈隆直言，台灣民主與獨立運動第一階段，自民進黨二次執政後，已經走入歷史，但至少已經完成三次政黨輪替的階段性歷史任務。台灣民主與獨立運動第二階段會很快重新開始，就像魔戒有三部曲一樣。不要忘了，根據可靠全國性民意調查，台灣成年人中已有超過百分之五十期盼未來台灣獨立，這是鐵一般的事實。

對於台灣民主與獨立運動，游盈隆認為，第二階段的新歷史任務就是要有效解決第一階段無法解決的問題，那就是邱義仁拋出來的歷史習題，「建立島內獨立共識，爭取以美日為首的國際社會支持，根本上消彌中共武力犯台危機」。就這一點來講，我覺得喇叭的無力無奈或心痛的善意提醒，是有意義且有價值的。

不過，游盈隆反問，台灣民主與獨立運動第二階段，何時發動？誰來發動？則是另一個有趣且重要的問題。