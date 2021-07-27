國民黨提議普發1萬現金　揭三倍券「多花4%行政成本」

▲國民黨批評，去年三倍券多花4%行政成本。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿、楊蕓／台北報導

針對行政院規劃推出振興券，黨團總召費鴻泰表示，國民黨仍希望普發現金1萬元，一來直接進到戶頭免除接觸染疫，二來可以省下製作約4％的行政成本，包括香港、新加坡、日本等各國都已發放現金，相信國外政府的決策不會比行政院長蘇貞昌還差。

費鴻泰說，世界各國都在發現金，美國從去年到今年就發了數次，每次約美金1200元至1400元不等現金紓困，韓國也發相當台幣2萬4000元，這兩個國家有排富；日本發相當台幣2萬8000元，新加坡發1萬2000元，香港發3萬9000元，沒有排富。

費鴻泰更指出，民進黨提倡發振興券，但去年三倍振興券發510多億元，行政成本就花了22億元，就占約4.3%，形同浪費。

國民黨主席江啟臣昨（26日）也表示，普發現金的政策快速方便有效，成本低、效益高，執政黨應務實、慎重考量。

江啟臣強調，在防疫紓困上，只有好壞優劣，沒有藍綠，普發現金的政策快速方便有效，成本低、效益高，執政黨應務實慎重考量，不要再造成有紓困孤兒，或是掛一漏萬的狀況發生。

江啟臣也抨擊，民進黨已經是執政黨了，就不要再為反對而反對，也不要因為是國民黨所提的政策，就不採納或不考慮。