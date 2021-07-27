免送立院審議　振興方案最快9月上路、「五倍效益」勝去年

▲三倍券（圖／記者劉維榛攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫情降溫，國內自7月27日起降為二級警戒。為了讓受衝擊產業早日回歸正軌，行政院已著手在研擬相關產業振興方案，振興原則不會低於去年的三倍券，規劃在適當時機推出；而籌備時間推估約1個月即可上路，也無須在9月先把預算送立院審議，推估最快9月發行。

行政院發言人羅秉成22日在行政院會記者會則指出，紓困特別預算匡列共8400億，目前還剩下1600億，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，國發會已經在做關於振興的意見蒐集，至於是否再提進一步紓困方案，則正在評估中。

針對新一波的振興方案，外傳可能規劃2種版本，包括紙本券與數位版振興券，就等適當時機推出；而今年振興券原則上不會低於三倍券的「3倍效益」，但討論還在進行中。

以去年的三倍券為例，民眾用1000元換取3000元消費券，並限制在期限內使用完，短時間內大大提振國內經濟。今年疫情嚴重程度、影響層面廣過去年，振興券的振興幅度可能增加，傳出至少會以2000元為單位，讓振興效果變5倍。

至於外傳所謂9月將紓困振興特別預算「5.0版」送立法院審議、最快11月推出振興券一事，官員指出，發行振興三倍券「不需」先經過立院，特別條例中規定，可先行動支，在動支後再補上預算案給立院即可，所以不用等到9月立院開議審查。

以去年推行振興三倍券的時程推估，去年是在6月21日宣布，並在7月15日實施，中間的籌備時間約是1個月；而在6月21日之前，也有先行籌備一個月，進行協調、系統、設計等討論，總體而言約2個月時間即可。

換言之，今年國發會已在7月啟動初步的協調討論工作，前期準備若算1個月時間，8月底有望公布「振興5.0」計畫。後續再經1個月的籌備，最快9月可發行。

至於外界所謂「發現金」的想法，目前不在「振興」的規劃中。「紓困」屬救急性質，政府提供在疫情衝擊下，受到影響、有急迫性的民眾，用現金予以紓困。

「振興」則是在疫情趨緩後，民生活動逐漸恢復平常狀態時，再推出振興政策，透過「刺激手段」來活絡經濟，關鍵在於讓民眾願意出來消費，不是政府發放多少錢。

因此，政府官員表示，在「紓困」階段是以現金方式，提供有急迫需要的民眾緊急幫助；而「振興」則是要思考如何活絡經濟，兩者出發點不同。