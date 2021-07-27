別再搞振興券！　馬英九：現金直接入帳最快速有感

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

針對行政院規劃推出振興券，前總統馬英九辦公室指出，希望行政院能儘速以最便民的方式發放現金直接入帳；盼政府不要重蹈去年覆轍，為了刻意與馬政府區隔，硬是增加不少行政成本。

馬英九辦公室表示，「萬事莫如紓困急」，期盼行政院的紓困振興方案，要做到「金額有感，發放迅速、方式便民、減少群聚、成本低廉」。符合這5項條件最理想的方案，就是仿效全球先進國家，紓困金直接匯入民眾的金融機構帳戶，沒有帳戶的民眾則由村里長系統協助。用最快的方式紓困，不僅讓民眾有感，還能減少群聚感染風險。

馬辦指出，去年國民黨與馬英九都希望政府普發現金，但行政院卻設計出一套史無前例、全球罕見的三倍券，「錢少、事多、成本高、離人民遠」；如今二次紓困，行政院卻傳出還是要用振興券。疫情肆虐，很多民眾經濟陷入困境甚至絕境，如何快速紓困，應是政府該思考的當務之急。

馬辦呼籲，這段時間因三級警戒，許多民眾的經濟情況比起去年更嚴峻，就連民進黨立委都建議，以現金消費為主的傳統市場，尤其需要政府關注。希望行政院能從善如流，儘速以最便民的方式發放現金直接入帳，同時也把群聚風險降到最低。

馬辦表示，政府不要重蹈去年覆轍，為了刻意與馬政府區隔，硬是增加不少行政成本。例如行政院長蘇貞昌表示三倍券發放成本只要新台幣9億元，比消費券少，但實施後卻花了22.56億元，比消費券19.6億元多了近3億元。蘇貞昌個人信譽事小，但這些費用都是民脂民膏，大可省下來紓困或買疫苗，期盼政府能記取教訓。