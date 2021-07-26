6歲兒落水失蹤16hrs！媽岸邊「搖擺兒衣服」悲喊：快點回來

記者吳世龍／高雄報導

高雄市旗津區貝殼館前海域昨（25日）發生落水意外，一名李姓男子跳海救6歲兒子，父子倆雙雙落水失蹤。直到今（26日）清晨6時15分，才尋獲李父遺體，而6歲李小弟仍是下落不明，至今已有16小時，目前陸海空人員擴大搜索當中。男童母親也在岸邊拿著兒子的衣服搖擺，喊著兒子的名字，盼兒子能快點回來。

▲男童落水失蹤，母親拿著兒子衣服在岸邊搖擺。（圖／記者吳世龍攝）

回顧整起事件經過，李父25日下午帶著8歲女兒、6歲兒子到旗津區貝殼館前海域玩水，不料，一對兒女疑似被大浪捲入落水，而女兒自行上岸後，李父見兒子不見了，便跳進海裡要救兒子，無奈父子倆卻雙雙失蹤。直到今（26日）清晨6時15分，李父才被尋獲，惟已成冰冷遺體，李妻趕到現場時，難過到癱軟在丈夫身旁，場面哀戚。

▲搜救人員持續徹夜搜救 。（圖／記者吳世龍攝）

海巡第五岸巡隊旗后安檢所所長黃植謙說明，消防局出動15車、45人員，空勤直升機1架次，目前範圍擴大，將搜索區域從岸邊一路往南延伸至風車公園，沿海岸邊則由海巡人員協助搜索。此外，他也說，今日海象不佳，風力4、5級、浪高3公尺，且依照主管機關規定，民眾其實是不能下水，昨日並無海巡人員在現場，是直到接獲通報才過來救援。

另外，男童舅舅今也透露，姊夫24日就帶2名小孩來旗津玩水，姊姊知道後，曾責罵並告誡不要再去海邊玩水，未料，25日下午又帶孩子來玩水發生憾事，現在只盼能夠快點找到男童。

▼舅舅現身受訪。（圖／記者吳世龍攝）