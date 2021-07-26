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社會 社會焦點 保障人權

賓士狂男當街開窗「展示武力」　2度囂張亮槍還選在派出所前

記者吳奕靖／高雄報導

高雄警察忙防疫，治安變差了嗎？知名社群《黑色豪門企業》po出一段2分鐘的行車紀錄器影片，影片當中就有駕駛疑似拿槍從車窗外伸出來，不停揮舞，好像是在「嗆聲」，而且《黑色豪門企業》還強調是「高雄派出所前亮噴子」，完全不把警察放在眼裡。

▲高雄市大寮區鳳林一路疑似有人當街亮槍 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲高雄市大寮區鳳林一路疑似有人當街亮槍 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

知名社群《黑色豪門企業》在26日凌晨1點49分po出一段2分鐘的行車記錄器影片，行車紀錄器畫面是從「後視鏡頭」拍攝，就看到一輛白色車輛尾隨在後方，過程中白車駕駛2度從車窗伸出手，手上拿著黑色物品，疑似看起來像是「槍枝」，而且畫面還經過派出所，《黑色豪門企業》表示畫面是在7月25日拍攝，「高雄派出所前亮噴子，疑似開太慢，大寮區鳳林一路」。

▲高雄市大寮區鳳林一路疑似有人當街亮槍 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲高雄市大寮區鳳林一路疑似有人當街亮槍 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲高雄市大寮區鳳林一路疑似有人當街亮槍 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲高雄市大寮區鳳林一路疑似有人當街亮槍 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

經過比對畫面，畫面中的地點應該是在高雄市大寮區鳳林一路沒錯，同時行車紀錄器的時間是在7月25日晚間六點左右，經過的派出所是林園分局昭明派出所，不過詢問林園分局，他們表示：「有關民眾反映於07月25日在高雄市大寮區鳳林一路亮槍一案，經查本分局未接獲相關報案，將以民眾提供之照片調閱監視器，通知當事人以釐清案情後再對外說明」。

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