勇父跳海救6歲兒「1死1失蹤」！舅悲曝「3人前天玩水才被罵」

記者吳世龍／高雄報導

高雄市旗津區貝殼館前海域昨（25日）發生落水意外，事發當時一名李姓男子為了救6歲兒子，2人雙雙落水失蹤。搜救人員今（26日）清晨6時15分尋獲李父遺體，而6歲男童仍是下落不明，目前陸海空人員擴大搜索中。對此，男童舅舅稍早透露，姊夫24日就帶2名小孩來旗津玩水，姊姊知道後，曾責罵並告誡不要再去海邊玩水，未料，25日下午又帶孩子來玩水發生憾事，現在只盼能夠快點找到男童。

▲6歲男童落水超過15小時仍下落不明，舅舅現身受訪。（圖／記者吳世龍攝）

回顧整起事件經過，李父25日下午帶著8歲女兒、6歲兒子到旗津區貝殼館前海域玩水，不料，一對兒女疑似被大浪捲入落水，而女兒自行上岸後，李父見兒子不見了，便跳進海裡要救兒子，無奈父子倆卻雙雙失蹤。直到今（26日）清晨6時15分，李父才被尋獲，惟已成冰冷遺體，李妻趕到現場時，難過到癱軟在丈夫身旁，場面哀戚。

▲父子落水，岸邊仍留著2人的拖鞋。（圖／記者吳世龍攝）

此外，目前6歲男童已落水超過15小時，男童嬸婆也在現場呼喊男童名字「不要再玩了，趕快回來了」，就盼奇蹟能夠出現，場面令人鼻酸。

▼男童嬸婆也在現場呼喊男童名字。（圖／記者吳世龍攝）