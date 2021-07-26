快訊／旗津6歲李小弟找到了！爸跳海救兒　父子雙雙溺斃

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記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市旗津區貝殼館附近海域25日傳出落海意外，一名李姓男子發現6歲兒遭浪捲走，立即跳下海救援，不料父子倆雙雙失蹤，經警消及海巡署人員搜救一夜，今(26日)清晨6時許尋獲李父遺體；稍早男童的遺體也被尋獲，目前正在打撈當中。

▲搜救人員稍早在海面上尋獲李小弟的遺體，目前正在打撈中。（圖／記者吳世龍攝）

▲李妻與李小妹在岸邊焦急守候一夜，不料最後仍是迎來心碎消息。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，當時6歲的李小弟與8歲的姊姊在海邊玩水，不料2人疑似遭海浪捲落水中，姊姊自行上岸，而李小弟則不知所蹤；當時43歲的李父發現兒子不見後，立即跳下海中救兒，一旁民眾目擊過程立即報案，第一時間還有民眾丟下浮板盼能爭取救援時間，但由於浪實在太大，父子倆身影很快就不知所蹤；而在岸際目睹全程的李小妹妹則不斷哭喊「他們不見了！」

經警消及海巡一夜搜救，今清晨6時許終於發現李父身影，但已經明顯死亡，現場焦急等待的李妻迎來心碎消息，忍不住當場撫屍痛哭；今早落水的李小弟仍未尋獲，家屬不願放棄希望，苦守在岸邊不斷高喊李小弟的名字「不要再玩了，趕快回來！」

▼李父尋獲時已經死亡，家屬忍不住痛哭。（圖／民眾提供）

▼家屬在岸邊高喊李小弟的名字。（圖／記者吳世龍攝）