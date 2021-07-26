與死神同行！機車女騎士擦撞曳引車　「拖板鐮刀」割喉險奪命

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園今年5月發生一起車禍，一名謝姓女子騎機車跟一台曳引車發生擦撞，結果曳引車肇事逃逸，謝姓女駕駛右腳骨折，經過調閱監視器後，警方找到了曳引車的吳姓駕駛送辦，為了提醒民眾注意交通安全，林園分局在近期把當時候拍攝到的監視器畫面po到網路，呼籲「大車旁如死神鐮刀！請各位多加注意」。

▲林園分局為宣導交通安全在臉書po出的影片。（圖／翻攝林園分局臉書）

這起車禍就發生在今年的5月10日，地點在林園區清水岩路與清水岩路182巷口，一名謝姓女騎士載著陳姓友人行經這個地點，結果跟一台曳引車發生擦撞，從監視器當中看到機車就直接撞上，但是曳引車駕駛似乎也沒有發現到這起車禍，所以就走了，留下右腳踝開放性骨折的謝姓女騎士以及左側多處擦傷的陳姓乘客左。

▲林園分局為宣導交通安全在臉書po出的影片，有5.2萬觀看人次。（圖／翻攝林園分局臉書）

經過調閱監視器之後，確定肇事人為一名吳姓曳引車駕駛，透過通知到案，依照肇事逃逸送辦。雖然案件已經過了2個月，不過林園分局覺得可以來宣導「大車旁如死神鐮刀！請各位多加注意」，所以就將完成影片po到網路，只是影片忘了將肇事車牌、車禍當事人的影像，都未經馬賽克就「真實呈現」，而整篇貼文吸引5.2萬名網友觀看人次。

▲林園分局為宣導交通安全在臉書po出的影片。（圖／翻攝林園分局臉書）

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