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肯德基8／3開放內用！配合各縣市政府規定　保持1.5間距、梅花座

▲▼微解封首日,未開放內用,肯德基。（圖／記者姜國輝攝）

▲肯德基目前整備防疫措施，預計8月3日起依照各縣市政府規定開放內用。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／綜合報導

肯德基今（26）日宣布，由於疫情警戒調降，目前積極整備相關防疫措施，暫停內用服務延長至8/2，不過8/3起將配合各縣市政府規定開放內用，包括不同桌間保持1.5公尺用餐距離、同桌安排梅花座或隔板等。

肯德基表示，7/27起疫情警戒由三級調降至二級，肯德基為維護消費者與員工健康，並遵循各縣市政府指導，已積極整備餐廳內用等相關防疫管理措施，包括：不同桌間保持1.5公尺用餐距離、同桌安排梅花座或隔板等，預定8/3起配合各縣市政府規定開放。

而自三級警戒後，實施的暫停餐廳內用服務等防疫措施，將延長至8/2，期間持續提供「預訂快取」、「零接觸外送」、「車道快取GO」等外帶及外送服務。

▲麥當勞宣布8月3日起開放內用服務。（圖／記者林敬旻攝）

麥當勞

而台灣麥當勞日前表示，依據中央疫情指揮中心指引並遵循各縣市政府指導下，祭出防疫新規包括「不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或使用隔板」、「同桌者採梅花式安排座位或使用隔板」，全門市正積極整備中。原實施至7月26日之暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，以及歡樂送僅開放線上訂餐、信用卡支付等相關防疫措施將延長至8月2日，「預定自8月3日起同步開放。」

頂呱呱

頂呱呱集團也在日前宣布，為維護顧客、員工健康，7月27日起至8月9日「自主延長街邊店不開放內用。」僅提供外帶外送服務，而百貨門市則百貨規範執行，除了最主要的速食店頂呱呱外，旗下品牌包括東京油組総本店、UNCLES魷魚大叔、BOBBYBOX、美國功夫茶、Softbite等同樣配合辦理。

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