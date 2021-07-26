殘劑被誤會是次等、快過期！醫「1張圖」建議：可改稱限量益生劑

▲現在「殘劑」相當搶手。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者高琳景／綜合報導

新冠疫苗已陸續開打，許多不在十類內的民眾為了早日接種疫苗紛紛搶打「殘劑」，不過還是有民眾對殘劑有所誤解，以為它是抽剩下、或是快過期的疫苗。對此，兒科醫師徐嘉賢解釋，「殘」這個名稱容易讓人誤解，以為是比較差的東西，但其實真的沒有，只是剛好多出來必須要臨時找人來施打。

醫師在臉書粉專《黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師》發文表示，最近有許多人來打疫苗時會和他們聊聊，發現有蠻大比例的民眾對殘劑有所誤解，認為「它是比較次等的、抽剩下東湊西湊、混瓶拼裝出來的或者以為那些是過期的。」

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「這真的是大大的誤會。」徐嘉賢解釋，殘劑其實比較像「候補」的角色，「殘」這個名稱，真的容易讓人誤解，以為是比較差的東西，其實真的沒有比較差，只是剛好多出來的，所以我們必須要臨時找人來施打。

徐嘉賢進一步表示，「殘劑是可遇不可求並沒有比較差」臨時多出來、限時又限量，政府的預約系統沒辦法預約也不會主動通知你，所以要請您自己找醫療院所登記。

他也打趣表示，古代的老智慧說得對：取對名字，一切暢通無阻，取錯名字，衰一輩子。之前曾經有人提議，把它叫做「永春疫苗」（台語的：用剩的）結果被很多人打槍，我來不負責提議稱為「限量益生劑」。