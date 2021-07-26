明天降級！餐飲業「內用不同調」懶人包一次看　吃到飽還要再等

▲各家餐飲品牌不同調，點圖放大。（圖／記者周亭瑋製表）

記者周亭瑋／綜合報導

全台明（27）日就要跟三級警戒告別，降為二級了，繼王品集團172家門市、漢來美食餐飲宣布開放內用後，許多知名餐飲品牌也有條件恢復。《ETtoday新聞雲》就幫讀者整理懶人包，讓大家迅速備好口袋名單，迎來久違的大餐。

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▲王品172間門市將於7月27日起恢復內用服務。（圖／記者蔡玟君攝）

王品集團

●除台北、新北、宜蘭3縣市外，旗下172家門市確定於7月27日起恢復內用服務。

●街邊店將全部暫停營業，不提供外帶、外送服務。

●百貨及賣場門店配合規定，於營業時間結束後在深夜進行清消。

●未開放內用3縣市，共110家門市7月26日起，仍照常提供外帶、外送服務。

漢來美食餐飲

●各品牌餐廳包括「名人坊」、「翠園」、「漢來軒」及「漢來上海湯包」、「上菜」等，於7月27日恢復內用營業；台北市餐廳則在8月3日恢復內用。

●自助餐吃到飽為主的「漢來海港餐廳」於7月30日統一開放內用；敦化店、天母店按規定於8月3日開放。

▲饗賓表示要等至中央、地方同調才會開放內用。（圖／饗賓餐旅提供）

饗賓餐旅

●旗下7大品牌包括「饗食天堂」、「饗饗」、「旭集」、「開飯川食堂」、「果然匯」、「饗泰多」、「真珠」，共46間門市仍暫停內用，只提供外帶外送服務。

和億生活集團

●由集團代理的2大米其林品牌「添好運」、「了凡」，確定在7月27日起開放部分門市內用服務。

●包括「添好運」桃園台茂店、中壢大江店、台中麗寶店、台中Jmall店、台中勤美店、高雄巨蛋店；及「了凡」桃園華泰店、中壢大江店、台南西門店、高雄左營店（彩虹市集）等，恢復內用服務，但僅提供線上訂位服務，不開放現場訂位。

乾杯集團

●燒肉品牌「乾杯」、「老乾杯」、「和牛47」統一提供定烤分食服務。

●火鍋店「黑毛屋」、「黑毛屋本家」維持提供個人鍋套餐；而共鍋的「麻辣45」亦調整為有專人烹煮分菜。

▲馬辣集團旗下餐廳配合各縣市政府首長頒佈命令開放內用。（圖／馬辣集團提供）

馬辣餐飲集團

●將配合各縣市政府首長頒佈命令，旗下餐廳都依中央指引做安排和準備，「開放內用」的門市也會推出相關優惠。

築間餐飲集團

●旗下6大品牌包括「築間幸福鍋物」、「燒肉SMILE」、「有之和牛-鍋物放題」、「日暮裏-冷藏和牛鍋物放題」、「本格和牛-燒肉放題」、「杉本-黑毛和牛一頭切」，全台門市7月27日將依各縣市政府規範，調整開放內用政策。

飯店Buffet

●台北喜來登大飯店「十二廚」、礁溪寒沐酒店「MU TABLE」、台北君悅酒店「凱菲屋」、台北寒舍艾美酒店「探索廚房」，仍維持外帶賣場模式營業，暫時不提供內用服務。