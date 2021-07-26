剩超商、賣場在檢查！他喊「簡訊實聯制」已如虛設　意外爆論戰

▲因應疫情，為追蹤確診者足跡，疾管署於5月19日推出「簡訊實聯制」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著疫情趨緩，三級警戒27日起將降為二級，但不少人對防疫措施卻逐漸感到麻痺，簡訊實聯制也沒在掃描。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他觀察住處附近的商店，還會認真檢查簡訊的，好像只剩超商、大型商場，其他地方都不太要求了，「有沒有簡訊實聯制已形同虛設的八卦？」

這位網友發文問卦「『簡訊實聯制』是否已形同虛設？」文中表示，住處附近的商店都還是有貼著實聯制的QRcode，但還是有認真運作實聯制的，好像只剩便利商店、大型商場跟百貨公司，「大部分店家拿簡訊畫面給他看，反而還一臉問號。」公車更不用說，「實聯制QRcode很早就變成車廂內的裝飾小物。」

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貼文一出，許多人都超有感，「會叫你掃，但是他只看484進入簡訊畫面」、「我看現在只有連鎖店嚴格檢查」、「我在診所掛號刷，櫃台還跟我說不用啦！」

▲原PO觀察發現，超商還是很認真在檢查簡訊。（圖／記者李毓康攝）

不過，就有網友質疑，「都在店門口取餐，有掃碼的必要嗎」、「之前說要調紀錄，說資料量太大無法運作，簽名的更好笑，是會拿去登記嗎」、「手機GOOGLE MAP的軌跡有開，疫調還比較快吧」、「一直掃，其實也很煩」、「而且資料只保存28天，若確診者是超過一個月才被篩出來，也撈不出來實聯制地點。」

還有人則是強調，自己還是會繼續掃，「這東西是為了自己好，自己不在乎也強迫不了」、「自己刷比較重要，保護自己」、「我都有掃欸，以備不時之需」、「我還是會掃，見證足跡一下」、「我會掃啊！大家認真一點啦！台灣加油」、「我是覺得啦！民眾自發去掃，不要像小學生一樣還要人檢查吧？都成年人了，還怪人不檢查」、「自己的健康自己顧 還要別人負責？」