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大雨襲南高屏！南台灣迎風面對流雨勢強　吳德榮：慎防致災可能

▲▼天氣 颱風 烟花 風雨 間歇大雨 行人撐傘 機車騎士。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今迎風面、背風面仍是兩樣情，南台灣慎防大雨，北部和東部需留意高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，受到西南風影響，迎風面地區容易有短延時強降雨，故今（7/26）上午已針對南高屏三縣市發布大雨特報。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，根據歐洲模式，「季風低壓」環流緩慢北移，原本位置較偏南的西南季風逐漸向北調整並移至台灣附近。

吳德榮說，西南季風為行星尺度環流，從南半球橫跨赤道，經印度洋、孟加拉灣一路影響至台灣，高溫高濕很不穩定，中南部受西南季風影響，迎風面有強對流發展，且將連續多日、累積大量降雨，應慎防「致災」可能；背風面北部、東半部則常是晴朗酷熱的天氣。

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吳德榮說，今、明兩天南部均有局部陣雨或雷雨，雨勢可擴展至中部，有較大雨勢。午後北台灣山區亦有對流發展的機率，但通常背風面北部、東半部則高溫炎熱，最高溫可達38度以上。

吳德榮分析，根據最新模式模擬顯示，本週三至週五（7/28、7/30）天氣型態雖然類似，但西南季風向北調整，不穩定大氣的影響範圍擴大、雨勢亦有增大的趨勢；除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有局部短暫雷陣雨的機率。預計週六（7/31）之後西南季風依舊持續，但季風槽可能調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢；期末模式雖有不確定性，但整體而言大環境仍未脫離多雨的型態，應持續留意。

另外，氣象局颱風路徑潛勢預測也指出，輕颱「尼伯特」向北北西轉西北，吳德榮說，尼伯特快速撲向日本，預計明天開始影響本州北部，雖然仍有侵襲「東奧」的機率，但其實機率不高、強度也不強，只會為東奧帶來些微天氣變化。另一颱風烟花，登陸浙江後移速減慢將逐漸減弱消散。

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