烟花襲上海「陸續傳出停電」　強風掀翻地鐵頂棚「壓斷鐵路電纜」

▲上海下午起陸續傳出停電災情，直到晚上停電戶數都還在增加。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

颱風烟花逼近上海，市區已明顯可感受到強風暴雨，下午也陸續有民眾反映家中已經停電，直到晚上仍持續增加。對此，大陸國家電網上海市電力公司表示，大風大雨未對上海電網造成過大影響，故障主要出現在配電網端，其中多數為樹木倒伏等原因造成的中低壓架空線路跳閘停電。

上海的風雨中午起大幅增強，並逐漸有民眾在網路上反映自己家中停電，許多人都是等了好幾個小時家中才恢復供電，但直到晚間都還陸續有人上網發文指家中停電。

由於正值東京奧運舉行，不少網友也留言抱怨因停電沒辦法看轉播，「停了好幾個小時，沒辦法看中國隊拿金牌！」「女排看到一半就停電，太痛苦了。」「沒想到上海也會停電，家裡一片黑暗，外面強風暴雨的，好恐怖。」

對此，大陸國家電網上海市電力公司表示，大風大雨未對上海電網造成過大影響，故障主要出現在配電網端，其中多數為樹木倒伏等原因造成的中低壓架空線路跳閘停電。

國網上海市電力公司指出，截至25日下午4時已緊急出動搶修人員10040多人次，搶修車輛3290餘車次，修復故障線路31條，恢復用戶供電22910餘戶，剩餘故障正在全力修復中。

強風也導致上海地鐵1號線莘莊站天橋棚頂被掀翻，掉落後砸斷了鐵路滬昆線莘莊站高架電纜，導致途經的列車受影響中斷運行。

為了因應烟花颱風來襲，上海鐵路部門已經宣布，從25日下午7時至26日12時，進出上海的高鐵列出全部停運。

地鐵部分，上海地鐵 3、5、16、17號線，以及浦江線、磁浮線已宣布25日暫停運營。

機場航班方面，上海浦東機場、虹橋機場24日晚間就已宣布，25日所有客運進出港航班都取消。

大陸中央氣象台指出，颱風烟花25日中午登陸浙江舟山，晚間將從浙江嘉興到上海浦東沿海一帶再次登陸，之後有可能在華東地區長時間迴旋或滯留，浙江、上海、江蘇、安徽等地將會出現大範圍持續性強風雨。

▼地鐵站頂棚被強風掀翻，掉落後壓斷下方鐵路電纜。（圖／翻攝澎湃新聞）

