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烟花逼近上海「今晚再次登陸」　高鐵飛機全停運、地鐵也多線停駛

▲▼烟花颱風12時30分登陸浙江舟山。（圖／翻攝中央氣象台）

▲烟花颱風今天中午登陸浙江舟山，預計晚間將再次登陸。（圖／翻攝中央氣象台）

記者蔡紹堅／綜合報導

烟花颱風今日（25日）中午12時30分登陸浙江舟山，預計晚間將從浙江嘉興至上海浦東沿海一帶再次登陸。上海鐵路部門下午宣布，為確保列車運行安全，25日下午7時至26日12時，進出上海的高鐵列車全部停運。

除了高鐵以外，上海地鐵部門稍早也已宣布，由於烟花風力已達到9級以上，上海地鐵16號線全線（龍陽路站－滴水湖站）、5號線全線（莘莊至奉賢新城－東川路至閔行開發區），以及浦江線全線（沈杜公路－匯臻路）暫停運營。

機場航班方面，上海浦東機場、虹橋機場24日晚間就已宣布，所有客運進出港航班都取消。

大陸中央氣象台指出，颱風烟花登陸舟山後，將於今天晚上在浙江嘉興到上海浦東沿海一帶再次登陸，之後有可能在華東地區長時間迴旋或滯留，浙江、上海、江蘇、安徽等地將會出現大範圍持續性強風雨。

▼上海已出現風雨，外灘觀光平台關閉。（圖／CFP）

▲▼烟花颱風逼近上海，外灘、南京步行街出現強風。（圖／CFP）

大陸中央氣象台預計，7月25日至29日，浙江、上海、江蘇、安徽、福建北部、江西東北部、山東南部、河南東部等地先後有大到暴雨，浙江、上海、江蘇南部和西部、安徽等地的部分地區有大暴雨，局地有特大暴雨。上述地區累計降雨量有60～180毫米，浙江中北部、上海、江蘇南部、安徽中南部等地200～500毫米，局地可超過700毫米；最大小時降雨量40～60毫米，局地可達80毫米以上。

此外，還需警惕大風影響，預計25日至27日，黃海南部、東海、台灣海峽及釣魚島附近海域、長江口區、杭州灣、江蘇中南部及沿海、上海及沿海、浙江及沿海、福建中北部沿海、台灣島西部沿海將有6～8級大風，陣風9～11級，其中東海大部、黃海西南部海域、浙江中北部及沿海、長江口區、杭州灣、上海及沿海、江蘇東南部及沿海的風力有9～11級，陣風12～14級；中心經過的附近海域或地區風力可達12～13級，陣風14～16級。浙江處於防颱風Ⅰ級應急響應中，舟山多地已現海水倒灌。

處在颱風登陸點的浙江省，受到的影響也是首當其衝，昨天到今晨，杭州、紹興、嘉興、寧波、舟山、金華等地部分地區已出現大暴雨，紹興、寧波局地特大暴雨（250～311毫米）；浙江東部沿海還出現10～12級大風，沿海島嶼局地13～15級。另據都市快報報導，舟山多地已出現海水倒灌。

▼南京步行街許多行人的雨傘被強風吹壞。（圖／CFP）

▲▼烟花颱風逼近上海，外灘、南京步行街出現強風。（圖／CFP）

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