烟花登陸浙江　陸水利部：太湖、錢塘江等將發生「超警洪水」

▲烟花颱風降水量預估。（圖／翻攝中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

烟花颱風今日（25日）中午12時30分登陸浙江，大陸水利部通報，預計未來3天，浙江大部、上海、江蘇南部、海南南部等地部分地區將有大暴雨到特大暴雨，受其影響，太湖及周邊河網地區、錢塘江、秦淮河等主要江河將發生超警洪水。

大陸水利部表示，江南東北部、江淮大部及海南西部南部等地將有大到暴雨，其中浙江大部、上海、江蘇南部、海南南部等地部分地區將有大暴雨到特大暴雨。

大陸水利部指出，太湖及周邊河網地區，浙江錢塘江、曹娥江、椒江，安徽青弋江水陽江、巢湖和滁河，江蘇秦淮河及里下河地區等主要江河將發生超警洪水，暴雨區內部分河流可能發生較大洪水。

▼上海已出現風雨。（圖／CFP）

大陸中央氣象台表示，颱風烟花登陸舟山後，將於今天晚上在浙江嘉興到上海浦東沿海一帶再次登陸，之後有可能在華東地區長時間迴旋或滯留，浙江、上海、江蘇、安徽等地將會出現大範圍持續性強風雨。

大陸中央氣象台預計，7月25日至29日，浙江、上海、江蘇、安徽、福建北部、江西東北部、山東南部、河南東部等地先後有大到暴雨，浙江、上海、江蘇南部和西部、安徽等地的部分地區有大暴雨，局地有特大暴雨。上述地區累計降雨量有60～180毫米，浙江中北部、上海、江蘇南部、安徽中南部等地200～500毫米，局地可超過700毫米；最大小時降雨量40～60毫米，局地可達80毫米以上。

此外，為了因應颱風來襲，上海鐵路部門已經宣布，進出上海的高鐵25日下午7時至26日下午12時全部停運；上海浦東機場、虹橋機場宣布，25日的所有航班取消；上海地鐵部門也宣布，由於風力已達9級，上海地鐵 3、5、16、17號線，以及浦江線、磁浮線25日暫停運營。

▼烟花未來路徑預測。（圖／翻攝中央氣象台）

