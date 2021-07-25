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烟花襲上海　地鐵雨棚被吹落！砸斷「鐵路接觸網」害列車停運

▲▼烟花颱風逼近上海，外灘、南京步行街出現強風。（圖／CFP）

▲烟花颱風逼近上海，南京步行街已有強風。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

烟花颱風逼近上海，25日下午3點傳出上海地鐵1號線的雨棚掉落，砸斷了鐵路滬昆線莘莊站接觸網，導致途經的列車中斷運行，目前正在緊急搶修。

上海鐵路部門指出，7月25日15點20分，上海地鐵1號線雨棚掉落，砸斷滬昆線莘莊站接觸網，造成途經的列車受影響中斷運行，故障發生後，鐵路部門啟動應急預案，緊急搶修。

此外，為了因應烟花颱風來襲，上海鐵路部門已經宣布，從25日下午7時至26日12時，進出上海的高鐵列出全部停運。

地鐵部分，上海地鐵 3、5、16、17號線，以及浦江線、磁浮線已宣布25日暫停運營。

機場航班方面，上海浦東機場、虹橋機場24日晚間就已宣布，25日所有客運進出港航班都取消。

▲▼烟花颱風逼近上海，外灘、南京步行街出現強風。（圖／CFP）

大陸中央氣象台指出，颱風烟花登陸舟山後，將於今天晚上在浙江嘉興到上海浦東沿海一帶再次登陸，之後有可能在華東地區長時間迴旋或滯留，浙江、上海、江蘇、安徽等地將會出現大範圍持續性強風雨。

大陸中央氣象台預計，7月25日至29日，浙江、上海、江蘇、安徽、福建北部、江西東北部、山東南部、河南東部等地先後有大到暴雨，浙江、上海、江蘇南部和西部、安徽等地的部分地區有大暴雨，局地有特大暴雨。上述地區累計降雨量有60～180毫米，浙江中北部、上海、江蘇南部、安徽中南部等地200～500毫米，局地可超過700毫米；最大小時降雨量40～60毫米，局地可達80毫米以上。

大陸中央氣象台還說， 25日至27日，黃海南部、東海、台灣海峽及釣魚島附近海域、長江口區、杭州灣、江蘇中南部及沿海、上海及沿海、浙江及沿海、福建中北部沿海、台灣島西部沿海將有6～8級大風，陣風9～11級，其中東海大部、黃海西南部海域、浙江中北部及沿海、長江口區、杭州灣、上海及沿海、江蘇東南部及沿海的風力有9～11級，陣風12～14級；中心經過的附近海域或地區風力可達12～13級，陣風14～16級。浙江處於防颱風Ⅰ級應急響應中，舟山多地已現海水倒灌。

▲▼烟花颱風12時30分登陸浙江舟山。（圖／翻攝中央氣象台）

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