3縣市大雨！中南部今起連10天強對流防致災　北東也變天時間曝

▲今晨雷達回波圖顯示中南部上空有許多水氣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（26日）、周二南部有局部陣雨或雷雨，並擴展至中部，有較大雨勢，午後北台灣山區亦有對流發展的機率；周三至周五雨勢亦有增大的趨勢，除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有局部短暫雷陣雨的機率；周六至下周三模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢。

中央氣象局今晨對台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今南部地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今西南風影響，北部及東半部地區為多雲到晴、高溫炎熱，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；天氣炎熱，各地高溫約34至37度，其中北部地區、宜蘭及金門有局部36度以上高溫發生，東南部有焚風發生的機率，花蓮縱谷及台東地區有局部38度以上高溫發生。

氣象局指出，周二苗栗以南地區天氣較不穩定，有不定時短暫陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；北部、東半部天氣炎熱，高溫有34至37度，請留意局部高溫。

氣象局預報，周三至周日中南部地區天氣較不穩定，有不定時短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；下周一至下周三台灣仍處於大低壓帶中，天氣較不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式10天的模擬顯示，季風低壓環流緩慢北移，原本位置比較偏南的西南季風逐漸向北調整並移至在台灣附近；西南季風為行星尺度（季風從南半球跨赤道、經印度洋、孟加拉灣、中南半島、南海、台灣至中太平洋，長達6000公里以上）的環流，高溫高濕很不穩定。

吳德榮分析，台灣的天氣將是迎風背風兩樣情，迎風面有強對流發展，且將連續多日、累積大量的降雨，應慎防其致災的可能；背風面北部、東半部則常是晴朗酷熱的天氣。



吳德榮進一步分析，今、周二南部有局部陣雨或雷雨，並擴展至中部，有較大雨勢，應注意！午後北台灣山區亦有對流發展的機率；背風面北部、東半部則是高溫、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑！

▼吳德榮提醒中南部防致災降雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）







吳德榮提醒，周三至周五天氣型態雖然類似，但西南季風向北調整，不穩定（熱力及動力）大氣的影響範圍擴大、雨勢亦有增大的趨勢；除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮表示，周六至期末（下周三）西南季風持續，季風槽（Monsoon trough）甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢；期末模式雖有不確定性，但模擬大環境仍未脫離多雨的型態，應密切觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

