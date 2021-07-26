走進成都／爽包直升機奢華旅行！　搶看世大運「飛碟」主場曝光　

記者任以芳／成都報導

大陸四川成都貓熊旅遊、三星堆尋奇，近年還流行「飛上天」鳥瞰城市景。《ETtoday新聞雲》記者難得搭乘直升機，歷程大約十分鐘，要價3300台幣左右。飛行路線還能客製化。這次記者體驗的路線，可以看到世大運比賽場館東安湖體育公園的「飛碟」主場，造型有如鳳凰讓人驚艷。

▲大陸越來越多遊客砸錢包直升機看成都市景。（圖／記者任以芳攝）

體驗搭直升機輕旅遊，成為大陸民眾「奢侈」新選擇。記者也趕流行，三人一組搭乘直升機，帶上專屬耳機享受難得的「空中視角」。起飛瞬間心情小激動，直升機稍微晃動後，平穩飛上天，有漫步雲端奇妙快感。

這次飛行體驗路線也很特別，除了遠看山景風光，還能搶先看由大陸主辦第31屆世大運的主場館東安湖體育公園，大會雖然受疫情影響延期，位於龍泉驛區東安湖片「一場三館」已經完工。

▼成都世大運主場館之一。（圖／記者任以芳攝）

▲第32屆世大運「飛碟」主場館 。（圖／記者任以芳攝）

從遠方就能看到大型「飛碟」主場館，從高空俯視，外觀有如鳳凰，飛行近距離靠近時還清楚看見內部座位安置齊全，是一座可容納4萬人大型甲級體育場，旁邊三座立體正方形場館也很有科技感。

整體飛行路線大約10分鐘落地，讓人意猶未盡。據了解，負責承接城市飛航的駝峰航空公司，扣除去年疫情影響，每年接待旅客人數一直倍增。很多人花錢體驗「鳥瞰」成都，飛行路線還能客製化，價格自然不同。

直升機飛行員表示，飛行價錢依照航程和不同的路線收費，比如10分鐘飛行，要價780元人民幣，折合3300多台幣。雖然寄錢不便宜，每天都有遊客預約，成為另一種旅遊新商機。

▼成都洛帶古鎮全貌，客家土樓景點。（圖／記者任以芳攝）