　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

8歲圓仔有機會隔海婚配！　成都貓熊基地可供「冷凍精液」新技術

記者任以芳／成都報導

台北市動物園的明星夫妻檔團團圓圓的大長女圓仔已經八歲，卻苦無交往對象。《ETtoday新聞雲》記者特地走訪貓熊四川老家探詢，成都大熊貓繁育研究基地書記、主任吳永勝表示，目前沒有收到台灣方面要求，圓仔配對問題也必須由大陸國家林草局組安排。但從技術面來說，首先兩岸必須有合作意願，之後可採取最新零下196度「冷凍精液」方式，這是最適合解決圓仔生育方法。

▲快訊／大貓熊圓仔8歲生日趴！6個竹筒高高掛　牠毛手一撈抓到這個。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園提供）

▲大貓熊圓仔8歲生日趴。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園提供）

兩岸關心「圓仔婚配大事」

去年底台北市議員秦惠珠審議北市動物園預算，曾經說8歲的圓仔已經是「老姑娘」年紀。依照圓仔現在年紀，換算是大約是人類32歲，在貓熊界來說，一般壽命可活到35歲上下，母貓熊8到10歲是最適合生育年紀。

圓仔終生大事還需兩岸合作解決，對此，吳永勝指出，「首先沒有接到台北市立動物園相關要求，大陸方面的態度，圓仔婚配由大陸國家林草局安排，必須按照國家要求積極行動，有需要就做這件事。」另外，大熊貓繁育有十分嚴格的遺傳與繁殖要求，這些數據都是林草局掌握。
 

圓仔根管治療、健康檢查。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓仔到了最適合生育的年紀。（圖／台北市立動物園提供）

「何種方式」適合圓仔生育？

傳統貓熊人工繁育是否可行？成都大貓熊繁育研究基地研究員沈富軍表示，大貓熊人工繁育有兩個階段，第一人工受精率是非常低，當時很多專家很受限技術，直到現在已經克服難題，技術已經成熟。但是，成功率還是有一定波動，每年成功受孕差異大約是30-50%。

由於，圓仔遠在台灣通過人工繁育有一定難度。沈富軍表示，依照最新技術「冷凍精液」會比較適合，近期已經有貓熊寶寶通過這樣方式出生，大陸方面的技術已經很純熟。

沈富軍指出，「冷凍精液」一般是在超低溫狀態下進行，在液氮的保護進行運輸，由於溫度在零下196度前時，生命會處於靜止狀態，可以保證精子的活力與受精能力。「理論上可以永遠保存，但據觀察保存10年以上沒有問題。」

▲▼ 成都大貓熊基地 。（圖／記者任以芳攝）

基因選「優秀」好老公

從80年代開始，大陸四川貓熊繁育研究逐步開展，經過30多年努力，成功讓貓熊從瀕危降到易危保護動物。如今，四川整個貓熊研究團隊採取最新技術「基因組序列研究」，建立所有貓熊家族的遺傳、族譜等資料。

吳永勝分享，每年大熊貓技術繁育委員會年會，會收集各地貓熊譜系，經過縝密分析產生新數據，來支撐譜系遺傳分析。透過這樣方式就能看到，圓仔跟誰配對「最來電」。

沈富軍進一步補充說，貓熊配對最忌諱「近親」，早期按照傳統經典分析方法，先把譜系建立起來，根據親緣關係來計算基因價值最高，綜合考慮健康、年齡，選出最強配對。現在可以把基因組測序優化，遺傳上的資料，前提是圓仔要做基因現在透過「基因組序列研究」同樣避免在近親基礎上，可以更加優選，選出最好最強對象來配對。

但所有前提是，圓仔必須先做好「基因組序列研究」，假設兩岸真的有合作意願，大陸方面技術已經十分純熟，有信心可以幫圓仔找對象。據了解，四川各地貓熊基地確實有不少優質好老公，就等著圓仔「何時」願意踏出尋愛第一步。

ET快訊
中部男人趴5確診！海鮮小開病毒含量高　匡列10人
全職勞工1萬元怎麼領？　避開3大NG行為可更快拿到
社宅減租30%！北市擴大紓困4措施　2萬人受惠
死亡夾心！台64線9車追撞小貨車變鐵磚　駕駛困2小時慘死
慢跑男遭雷劈中　醫曝傷勢「從耳朵入腿部出」慘死
陳水扁缺氧血氧降到90%！　臥病在床照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2少女醉倒遭3男撿上車！「17歲少年秒出手」暗中保護…完美解救

批西方抹黑新疆　陸指反恐有成：8年打掉1900個爆恐團伙

大陸東奧代表團成軍　選手431人...14歲跳水女將全紅嬋年紀最輕

陸證實：被炸巴士為「工程師通勤專車」　替巴基斯坦蓋水力發電站

8歲圓仔有機會隔海婚配！　成都貓熊基地可供「冷凍精液」新技術

巴基斯坦巴士爆炸「9陸工程師身亡」　陸：盡快緝拿兇手、予以嚴懲

陸電動車產銷暴增引電池荒！　小鵬汽車CEO澄清蹲寧德時代1周搶貨

稱供電吃緊！　中國多省分掃蕩「虛擬貨幣挖礦」

日《防衛白皮書》內容首次涉台　國台辦：不負責任的錯誤表現

巴基斯坦巴士爆炸　陸：陸企遇襲「已有中國公民死亡」非必要勿外出

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

2少女醉倒遭3男撿上車！「17歲少年秒出手」暗中保護…完美解救

批西方抹黑新疆　陸指反恐有成：8年打掉1900個爆恐團伙

大陸東奧代表團成軍　選手431人...14歲跳水女將全紅嬋年紀最輕

陸證實：被炸巴士為「工程師通勤專車」　替巴基斯坦蓋水力發電站

8歲圓仔有機會隔海婚配！　成都貓熊基地可供「冷凍精液」新技術

巴基斯坦巴士爆炸「9陸工程師身亡」　陸：盡快緝拿兇手、予以嚴懲

陸電動車產銷暴增引電池荒！　小鵬汽車CEO澄清蹲寧德時代1周搶貨

稱供電吃緊！　中國多省分掃蕩「虛擬貨幣挖礦」

日《防衛白皮書》內容首次涉台　國台辦：不負責任的錯誤表現

巴基斯坦巴士爆炸　陸：陸企遇襲「已有中國公民死亡」非必要勿外出

看中老公寓「會在意梯間嗎？」　過來人秒喊必看：反映整體素質

最新登記數字出爐！664萬人搶疫苗「390萬人只願打莫德納」

T1職籃選秀28日登場　將仿效日職指名制、交涉權模式

王鴻薇質疑丁允恭「獨飲還群聚」？　民進黨這些人也酒駕　

從小一起長大堅信自己是貓！　乳牛汪趴冰箱低頭俯視：肉泥呢

璞玉？北屯32坪鐵皮角地5人搶標　創2270萬身價

蘋果「潛望式鏡頭專利」獲批准！　最快在明年iPhone上應用

戴口罩仍染疫！重症醫揭「這樣戴」很GG　曝3方法加強防護

IG推出「安全檢查」功能！5步驟讓帳戶多一層保障

林益全復賽首度先發打DH　看富邦育成洋將優瑪戰味全伍鐸

喵星人爽蹭機車...一翻身GG 「賣萌失敗」網笑噴：狂重播

大陸熱門新聞

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

女碩士遭追求者亂刀砍死！家屬曝細節：她死不瞑目

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

台積電、鴻海買到BNT疫苗！陸官媒火力全開痛批民進黨

5匹狼闖村莊叼走狗狗　主人騎車丟磚頭狂追

買BNT非港澳模式　新華社踩煞車內幕

女行員激騎已婚主管！Cosplay誘惑讚：你體力夠好

蘇州酒店倒塌釀8死！事故初步認定曝

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

「中國武力侵台」論　國台辦：渲染台海緊張

雷暴雲光束從天而降 陸中科院人工「引雷」實驗畫面曝

bilibili深夜突「404」引臆測　官方凌晨發文道歉

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

全球最大海上換流站啟動「江海轉運」 可滿足136萬戶家庭年用電

更多熱門

相關新聞

密封電梯爆炸　女嬰45%燒燙傷手指脫落

密封電梯爆炸　女嬰45%燒燙傷手指脫落

四川成都成華區一大樓今年5月發生電動車突然在電梯內爆炸的恐怖事件，導致電梯中的5人受傷，其中一名傷者為只有5個月大的女嬰，事故造成她燒傷面積達45%，當時抱著她的外婆全身燒傷面積為75%。

山西五台山暴雨引發山洪　1人身亡3人輕傷

山西五台山暴雨引發山洪　1人身亡3人輕傷

四川巴中市連日暴雨　10多艘船被洪水吞噬

四川巴中市連日暴雨　10多艘船被洪水吞噬

圓仔8歲生日趴！抓到這個生日願望

圓仔8歲生日趴！抓到這個生日願望

圓仔8歲生日宴！直播重點搶先看

圓仔8歲生日宴！直播重點搶先看

關鍵字：

四川成都貓熊圓仔基因

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

快訊／今增本土17例、另增6死

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面