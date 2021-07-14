8歲圓仔有機會隔海婚配！　成都貓熊基地可供「冷凍精液」新技術

記者任以芳／成都報導

台北市動物園的明星夫妻檔團團圓圓的大長女圓仔已經八歲，卻苦無交往對象。《ETtoday新聞雲》記者特地走訪貓熊四川老家探詢，成都大熊貓繁育研究基地書記、主任吳永勝表示，目前沒有收到台灣方面要求，圓仔配對問題也必須由大陸國家林草局組安排。但從技術面來說，首先兩岸必須有合作意願，之後可採取最新零下196度「冷凍精液」方式，這是最適合解決圓仔生育方法。

▲大貓熊圓仔8歲生日趴。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園提供）

兩岸關心「圓仔婚配大事」

去年底台北市議員秦惠珠審議北市動物園預算，曾經說8歲的圓仔已經是「老姑娘」年紀。依照圓仔現在年紀，換算是大約是人類32歲，在貓熊界來說，一般壽命可活到35歲上下，母貓熊8到10歲是最適合生育年紀。

圓仔終生大事還需兩岸合作解決，對此，吳永勝指出，「首先沒有接到台北市立動物園相關要求，大陸方面的態度，圓仔婚配由大陸國家林草局安排，必須按照國家要求積極行動，有需要就做這件事。」另外，大熊貓繁育有十分嚴格的遺傳與繁殖要求，這些數據都是林草局掌握。



▲圓仔到了最適合生育的年紀。（圖／台北市立動物園提供）

「何種方式」適合圓仔生育？

傳統貓熊人工繁育是否可行？成都大貓熊繁育研究基地研究員沈富軍表示，大貓熊人工繁育有兩個階段，第一人工受精率是非常低，當時很多專家很受限技術，直到現在已經克服難題，技術已經成熟。但是，成功率還是有一定波動，每年成功受孕差異大約是30-50%。

由於，圓仔遠在台灣通過人工繁育有一定難度。沈富軍表示，依照最新技術「冷凍精液」會比較適合，近期已經有貓熊寶寶通過這樣方式出生，大陸方面的技術已經很純熟。

沈富軍指出，「冷凍精液」一般是在超低溫狀態下進行，在液氮的保護進行運輸，由於溫度在零下196度前時，生命會處於靜止狀態，可以保證精子的活力與受精能力。「理論上可以永遠保存，但據觀察保存10年以上沒有問題。」





基因選「優秀」好老公

從80年代開始，大陸四川貓熊繁育研究逐步開展，經過30多年努力，成功讓貓熊從瀕危降到易危保護動物。如今，四川整個貓熊研究團隊採取最新技術「基因組序列研究」，建立所有貓熊家族的遺傳、族譜等資料。

吳永勝分享，每年大熊貓技術繁育委員會年會，會收集各地貓熊譜系，經過縝密分析產生新數據，來支撐譜系遺傳分析。透過這樣方式就能看到，圓仔跟誰配對「最來電」。

沈富軍進一步補充說，貓熊配對最忌諱「近親」，早期按照傳統經典分析方法，先把譜系建立起來，根據親緣關係來計算基因價值最高，綜合考慮健康、年齡，選出最強配對。現在可以把基因組測序優化，遺傳上的資料，前提是圓仔要做基因現在透過「基因組序列研究」同樣避免在近親基礎上，可以更加優選，選出最好最強對象來配對。

但所有前提是，圓仔必須先做好「基因組序列研究」，假設兩岸真的有合作意願，大陸方面技術已經十分純熟，有信心可以幫圓仔找對象。據了解，四川各地貓熊基地確實有不少優質好老公，就等著圓仔「何時」願意踏出尋愛第一步。