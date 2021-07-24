東奧開幕！網憶4年前「台北世大運」　這一幕讓人秒起雞皮疙瘩

▲台北世大運開幕典禮，陳金鋒點燃聖火。（圖／ETtoday資料照）

實習記者黃品臻／綜合報導

東京奧運昨（23）日在昨日晚間正式開幕，中華代表團由盧彥勳、郭婞淳一起執掌大旗，排在第104順位進場，這一畫面讓不少人想起2017年台北舉辦的世大運開幕畫面，有網友因此發文，「原來台灣辦國際運動會可以這麼強大。」

一名網友在PTT以「想起台北世大運的開幕式」為題，分享此次東奧開幕，讓自己懷念起三年前在台北舉辦的世大運，台灣巨砲陳金鋒點燃聖火的開幕式，以及廟會陣頭加嗩吶、薩克斯風現場伴奏的閉幕式，直呼「原來台灣辦國際運動會可以這麼強大！」原PO也在文中附上當年開、閉幕式的影片，讓網友們一起回味。

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不少網友在看到該篇文後，對世大運紛紛稱讚當初真的辦得不錯，「再看一次鋒哥，真的起雞皮疙瘩」、「世大運開幕原住民唱歌那段超厲害」、「影片還有保存，太經典」、「世大運真的辦得很經典」、「閉幕式送神超讚，大概是近幾年最經典」、「實話說台北世大運真的辦得很好」。

不過也有網友認為，東京奧運這次是受到疫情影響，才會導致許多表演活動有所更動，「那是因為疫情，不能大肆慶祝」、「在疫情的氣氛不能放開手腳來表現，原本的表演應該是像後半那段精彩」、「東奧真的非戰之罪，延後加上國民不支持，整個節奏和動員就居於下風了」。