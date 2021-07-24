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詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」傻眼　網全指向1件事

▲詹詠然、詹皓晴 。（圖／奧會提供）

▲詹家姊妹東奧首戰爆冷出局 。（圖／奧會提供）

記者邱晟軒／綜合報導

網球女雙「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴今（24日）首戰對上羅馬尼亞組合NICULESCU Monica／OLARU Raluca，可惜最終仍以5:7、6:1、6:10吞敗，爆冷出局，消息曝光後掀起外界熱議。對此，就有一日球迷發現，不少人都在嘲諷詹家姊妹輸球的消息，納悶「輸了大家還在酸？不太懂她們做錯什麼？」貼文一出，引起眾人紛紛指向當年這件事。

本站曾報導「詹家姊妹東奧首戰爆冷出局　超級搶10輸給羅馬尼亞組合」內文指出，「詹家姊妹」24日為中華代表團網球項目打頭陣，首場女雙賽事對上羅馬尼亞組合尼可拉斯庫（Monica Niculescu）／歐拉魯（Raluca Olaru），身為東奧女雙第5種子的詹詠然／詹皓晴，前2盤與對手打成1比1，進入第3盤一局決勝負，最終在「超級搶10」中以6比10落敗。

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「詹家姊妹」爆冷出局的消息曝光後，立刻引起許多酸民在網路論壇上紛紛表示，「實力就是一輪遊，連我阿嬤都知道要派謝淑薇才能贏」、「她們是我最不希望能有好成績的選手」、「正常發揮，奧運唯一沒想支持的選手」、「東京熱，不能怪人家」、「今天東奧看到最爽的比賽」、「只有她家輸是大家的期望」。

▲▼詹家姊妹東奧爆冷出局，引爆網友熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲詹家姊妹東奧爆冷出局，引爆網友熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

不過，有一日球迷看到排山倒海的負面留言後，在PTT上納悶表示，「為什麼大家這麼high，我們又失去一個奪牌機會，同樣身為島上的同胞，為什麼我們不挺自己國家努力重點栽培的選手呢？都輸了大家還在酸，我不太懂他們做錯什麼？」

對此，就有許多網友為一日球迷解惑，紛紛指向「2017年世大運，詹詠然退賽」為引爆眾人怒火的關鍵。當年，詹詠然在世大運打完女雙冠軍賽奪得金牌後，就以「中暑」為由宣布退出混雙比賽，拋下搭檔謝淑薇的弟弟謝政鵬趕赴美國網球公開賽，但沒想到在退賽後，詹詠然就赴美參加美網公開賽，更被直擊在美國紐約練習場練習時看起來精神奕奕。

延伸閱讀：詹詠然熱衰竭迅速恢復？　醫：拿生命開玩笑！

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