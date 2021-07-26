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走進成都／逆疫操作！台搖滾牙醫開分店　陸「顏值控管」求微笑齒

記者任以芳／成都報導

粉絲封為「搖滾牙醫」的可米小子前主唱許君豪，目前在大陸成都執業開牙醫診所。去年受疫情衝擊，生意多少有影響，許君豪逆勢操作開第二家診所。接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時，許君豪分析自己投資佈局，主要看到大陸對牙齒美容的要求大噴發，「顏面控管」十分火紅。另外，亞洲最大口腔基地「中國牙谷」也在四川，未來將帶動整體市場商機，前景無限。

▲▼ 走進成都專題 。（圖／記者任以芳攝） 

▲看好大陸未來口腔潛力市場，搖滾牙醫許君豪疫情後開第二家診所。（圖／記者任以芳攝）

十多年前，男孩團體「可米小子」前主唱許君豪因一場彩排意外受傷，徹底改變人生方向。身為牙醫世家到他考取成都四川大學華西口腔醫學院，再赴德國明斯特大學齒顎矯正攻讀碩士，成功轉型「搖滾偶像變搖滾牙醫」。最後，他選擇回成都開牙醫診所，只因大陸口腔市場無限遠景。

開業不到4年時間，去年受疫情衝擊，牙醫診所生意受影響。還好大陸疫情控制迅速，加上當地台辦協助下，新舊顧客慢慢回流。許君豪受訪表示，「大陸政府對在地經商、創業的台灣人也有補助政策，按照規定大概一年可以申請20多萬人民幣，大約90多萬台幣，幫助非常大。」

▲▼走進成都專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲許君豪說，大陸越來越注重口腔保健，診所裝修、服務必須更提升。（圖／記者任以芳攝）

儘管疫情不穩，許君豪還是按照自己原定計劃，開設第二間診所。原本第一間在商場，這次選擇街邊店，裝修風格採用暖黃簡約設計，很有台灣看牙「溫暖」風格，吸引更多新舊客人上門。

談到大陸口腔市場現況，許君豪說，美國口腔市場基本上80到90%，大陸還沒飽和，市場達標不到20%，如果能到60%已經非常驚人。不過，大陸一線城市競爭太過激烈，二、三線城市商機無限，舉例成都人口有1500萬人，牙醫診所、醫生數量供不應求。

▲▼ 走進成都專題、許君豪、前可米小子主唱 。（圖／記者任以芳攝）

▲「顏面控管」成為大陸看牙新趨勢。（圖／記者任以芳攝）

除了專業人才、診所需求量大，近年大陸民眾把看牙當美容。許君豪說，不少白領女性或是家長帶孩子來美白牙齒，矯正齒改變臉型，產生一個新術語叫「顏面控管」在大陸十分流行。

採訪當天，來自成都王小姐正好來諮詢矯正牙齒。她受訪時表示「因為工作需求，常常覺得自己前排牙齒不太整齊，才找許醫師調整。」

許君豪也說，自己也曾遇到家長帶孩子看牙科，在適合矯正的情況下，希望打造「微笑齒」讓面容更好看。看牙需求激增，進而帶動周邊相關口腔產業。尤其，中國牙谷的出現改變亞洲牙科市場動向。

▲▼走進成都專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲四川「中國牙谷」亞洲最大口腔產業基地 。（圖／記者任以芳攝）

「中國牙谷」位於四川資陽高新區，打造口腔產業一條龍產業配套，超過上千種各類專利口腔用產品，進口或出口到全世界，包含代工生產。《ETtoday新聞雲》記者實際採訪，園區內簽約落戶77間大陸和國外牙科品牌企業，其中，全球前20強牙科企業也落戶「中國牙谷」，2020年整體產值有14億人民幣。

「中國牙谷」投入研發各類牙科矯正器械，或是各類專業用具。許君豪介紹，「我診所使用牙科椅子是陸製，產品品質、設計語言，跟國外其他的硬體設備差不了多少，已經符合國際接軌。」未來，「中國牙谷」高科技園區不只是亞洲最大口腔產業基地，還能從西部通往中亞、中歐、東歐，成都在「一帶一路」政策上有不可取代地理位置。

▲▼走進成都專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲「中國牙谷」年創14億人民幣 。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣台商林政緯也和許君豪看法相同，他受訪時也表示，「大陸口腔市場還沒飽和，2020年達到1000億人民幣，預計到2030年會達到4500億人民幣。」

2017年以前，擅長研發製作「種植牙器材」的林政緯離開台灣到四川打拚，以技術入股的方式加入博恩口腔集團，擔任集團旗下四川鴻政博恩口腔科技有限公司的總經理。「離鄉背井，只因他看好大陸西部地區發展前景。」

▲▼走進成都專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲四川鴻政博恩口腔科技有限公司總經理林政緯。（圖／記者任以芳攝）

林政緯說，台灣比較早接觸精密製造技術，但市場比較小推動起來很辛苦，為了打開國際市場取得證照的過程很麻煩。主要台灣種植牙市場趨於飽和，大陸還有很大空間，如果花2年、3年甚至5年時間打開大陸市場，就可以覆蓋到14億人口。

舉例老年化社會「種植牙」已經是趨勢，經濟也能負擔。林政緯介紹，2020年大陸種植牙有220萬顆，預估這個數字還會增加。但現在90%還是進口外國種植體，如果慢慢引領國產化後，市場商機十分可觀。

把握新機遇，林政緯所屬企業選擇落戶中國牙谷，他坦言，中國牙谷不是一個普通的產業園，「四川省全力支持發展，這裡擁有很強的政策力量和很好的發展前景。」

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