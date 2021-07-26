　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

走進成都／直擊！天府新機場「黑科技」　托運1分鐘、AI小兵巡場

 記者任以芳／成都報導

四川成都市成為大陸第三個擁有兩座機場的城市，上個月27日，天府國際機場國內線二航廈先正式啟用，港澳台、國際線一航廈預計年底前開放。《ETtoday新聞雲》記者實際採訪天府機場，很有未來科技感。直掛行李只要「一指神功」，機場安檢全採自動化處理，機場還有AI機器人服務，就連廁所也暗藏「黑科技」，體驗感十足。

擁有3千多年歷史文化名城成都，以觀光旅遊聞名。2020年新冠肺炎疫情衝擊之下，成都雙流國際機場旅客吞吐量位居全大陸第二。由於四川是大西部地前交通黃金中心樞紐，一座機場無法滿足載客量，今年6月第二座新天府國際機場正式啟用。

▲▼走進成都專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲成都高新東區天府新機場，全面升級「黑科技」智能。（圖／記者任以芳攝）

位於成都高新東區的天府新機場，距離舊雙流國際機場51km，負責成都出港的所有國際航線，也是大陸「十三五」規劃中計劃將要建設最大民用運輸樞紐機場項目，西部最大的民航樞紐機場，並且是全大陸一次性建設兩座航站樓的機場。

走訪天府國際機場內部，出境大廳全採自然光，符合節能減碳，100%綠建築標準。1、2航站樓站也串連成都地鐵18號線，自助售票機、自助行李托運系統安裝到位。GTC交通換乘中心集合各類交通工具，打造無縫接軌搭車模式。

▲▼走進成都專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲旅客「一指神功」自助取票、托運行李，節省登機前排隊準備時間 。（圖／記者任以芳攝）


天府國際機場還標榜「自助體驗感」，旅客一指神功取機票、行李貼條只要60秒。接受《ETtoday新聞雲》訪問的白小姐說，「以前都要提早到機場，拉行李排隊等半天，現在全部自助化節省很多時間，不會有時間緊迫的焦慮。」

天府機場工作人員介紹，自助行李托運設備是天府機場「專屬」樣式，全球只有88套，分布在一、二航站樓以及GTC交通換乘中心、酒店。不過，自助服務實在太新潮，現場很多旅客不會操作，都有專人一對一服務。

▲▼走進成都專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲天府機場專屬「未來感」風景，AI機器人巡場服務 。（圖／記者任以芳攝）

「黑科技」也是天府機場特色之一，走進航站如果看見智能機器人克魯澤（Cruze）來打招呼，不要覺得很意外。機場內部安排10台機器人，未來像是問路、餐飲購物、機場貴賓室，基本機場導航「智能克魯澤」都能搞定。

《ETtoday新聞雲》記者實際體驗天府機場，讓人最驚艷地方還有廁所！每次下機旅客都會直奔廁所大解放，最怕大排長龍不知道等多久。天府機場智能廁所會外面裝置智能顯示儀，讓人一目瞭然，還剩幾間空位。

至於成都天府國際機場一航廈的國際線和港澳台線，也採同樣服務、設計規格，預計年底前正式通航並投入運營。成都也成為繼上海、北京之後大陸第三個擁有雙機場的城市，將與舊雙流國際機場一起撐起大西部門戶樞紐。

ET快訊
快訊／高雄旗津勇父跳水救6歲兒　今晨尋獲父遺體
戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了：還以為是昆凌
3縣市大雨！中南部今起連10天強對流防致災　北東也變天時間曝
羅嘉翎奪銅後發文有亮點！　點名感謝「商務艙風波」最爭議3人
快訊／約翰紅茶公司「內湖店1人確診」　緊急公布5天上班時段
大谷翔平砲轟左投、本季第35轟　被故意保送還盜壘成功
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

走進成都／直擊！天府新機場「黑科技」　托運1分鐘、AI小兵巡場

走進成都／爽包直升機奢華旅行！　搶看世大運「飛碟」主場曝光　

走進成都／逆疫操作！台搖滾牙醫開分店　陸「顏值控管」求微笑齒

烟花襲上海「陸續傳出停電」　強風掀翻地鐵頂棚「壓斷鐵路電纜」

烟花登陸浙江　陸水利部：太湖、錢塘江等將發生「超警洪水」

烟花襲上海　地鐵雨棚被吹落！砸斷「鐵路接觸網」害列車停運

中國體操選手用「抗日歌曲」當背景　陸網嗨翻

烟花逼近上海「今晚再次登陸」　高鐵飛機全停運、地鐵也多線停駛

反「效忠基本法」聲明　香港129拒簽公務員中70人離職

封鎖33個「詆毀中國奧運選手」帳號　微博大動作「公開所有名單」

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

英國男曝定居台灣「5大缺點」 房價過高！不吃不喝40年才能買

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

走進成都／直擊！天府新機場「黑科技」　托運1分鐘、AI小兵巡場

走進成都／爽包直升機奢華旅行！　搶看世大運「飛碟」主場曝光　

走進成都／逆疫操作！台搖滾牙醫開分店　陸「顏值控管」求微笑齒

烟花襲上海「陸續傳出停電」　強風掀翻地鐵頂棚「壓斷鐵路電纜」

烟花登陸浙江　陸水利部：太湖、錢塘江等將發生「超警洪水」

烟花襲上海　地鐵雨棚被吹落！砸斷「鐵路接觸網」害列車停運

中國體操選手用「抗日歌曲」當背景　陸網嗨翻

烟花逼近上海「今晚再次登陸」　高鐵飛機全停運、地鐵也多線停駛

反「效忠基本法」聲明　香港129拒簽公務員中70人離職

封鎖33個「詆毀中國奧運選手」帳號　微博大動作「公開所有名單」

本土劇女星打AZ疫苗驚冒3副作用！　「全身灼熱感」頭眼都脹

快訊／高雄旗津勇父跳水救6歲兒　今晨尋獲父遺體

走進成都／直擊！天府新機場「黑科技」　托運1分鐘、AI小兵巡場

大谷翔平對左投12轟　告訴教頭：我很會打左投

杜汶澤扎根台灣開公司！高薪招聘人才　推廣「台本土食品」到香港

走進成都／爽包直升機奢華旅行！　搶看世大運「飛碟」主場曝光　

走進成都／逆疫操作！台搖滾牙醫開分店　陸「顏值控管」求微笑齒

夏季必備11款高人氣洗面新品！KOSE拋光潔顏精華、專科潔顏乳變慕絲

唐綺陽運勢／天秤「感情有進展」射手可能復合前任！天蠍有正財運

趙少康祝福敢打高端的人　913字問「打得過Delta病毒嗎？」

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

大陸熱門新聞

烟花襲上海陸續傳停電　強風掀翻地鐵頂棚

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

陸射擊女神爆冷出局！PO睡衣自拍照　竟被罵爆急刪文

虧損品牌慨捐河南2億　陸網讚買爆

陸體操選手　用抗日歌曲當背景

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

微博封鎖33個「詆毀中國奧運選手」帳號

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

才買1個月　男崩潰跑車玻璃被踩碎

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

台灣隊進場「切畫面」　騰訊道歉：沒版權

即／吉林長春大火　至少14死26傷

烟花登陸浙江　太湖、錢塘江將有超警洪水

外媒報陸舉重選手奪金　被陸網批故意選醜照

更多熱門

相關新聞

上青天看「飛碟」主場館　

上青天看「飛碟」主場館　

大陸四川成都貓熊旅遊、三星堆尋奇，近年還流行「飛上天」鳥瞰城市景。《ETtoday新聞雲》記者難得搭乘直升機，歷程大約十分鐘，要價3300台幣左右。飛行路線還能客製化。這次記者體驗的路線，可以看到世大運比賽場館東安湖體育公園的「飛碟」主場，造型有如鳳凰讓人驚艷。

不畏疫情！台「搖滾牙醫」再開分店

不畏疫情！台「搖滾牙醫」再開分店

8歲圓仔尋覓「好老公」有望！

8歲圓仔尋覓「好老公」有望！

密封電梯爆炸　女嬰45%燒燙傷手指脫落

密封電梯爆炸　女嬰45%燒燙傷手指脫落

又見「台灣輸出」！四川通報2例

又見「台灣輸出」！四川通報2例

關鍵字：

成都天府機場黑科技

讀者迴響

熱門新聞

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

羅嘉翎摘銅…八點檔女星曝「師母身分」有遺憾

莊智淵想把教練位置留給自己媽媽

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

楊勇緯奪銀「東奧推特不給國旗」！網友衝入刷一整排

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

福原愛明復出東奧當球評！　強碰2心頭肉「中日大戰」尷尬了

桌球混雙吞敗　鄭怡靜哽咽落淚

發票對中200萬獎號！網友一看全罵翻

18歲打AZ！吞6顆普拿疼「止不住4爆痛」

他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

更多

最夯影音

更多
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面