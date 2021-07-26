走進成都／直擊！天府新機場「黑科技」　托運1分鐘、AI小兵巡場

記者任以芳／成都報導

四川成都市成為大陸第三個擁有兩座機場的城市，上個月27日，天府國際機場國內線二航廈先正式啟用，港澳台、國際線一航廈預計年底前開放。《ETtoday新聞雲》記者實際採訪天府機場，很有未來科技感。直掛行李只要「一指神功」，機場安檢全採自動化處理，機場還有AI機器人服務，就連廁所也暗藏「黑科技」，體驗感十足。

擁有3千多年歷史文化名城成都，以觀光旅遊聞名。2020年新冠肺炎疫情衝擊之下，成都雙流國際機場旅客吞吐量位居全大陸第二。由於四川是大西部地前交通黃金中心樞紐，一座機場無法滿足載客量，今年6月第二座新天府國際機場正式啟用。

▲成都高新東區天府新機場，全面升級「黑科技」智能。（圖／記者任以芳攝）

位於成都高新東區的天府新機場，距離舊雙流國際機場51km，負責成都出港的所有國際航線，也是大陸「十三五」規劃中計劃將要建設最大民用運輸樞紐機場項目，西部最大的民航樞紐機場，並且是全大陸一次性建設兩座航站樓的機場。

走訪天府國際機場內部，出境大廳全採自然光，符合節能減碳，100%綠建築標準。1、2航站樓站也串連成都地鐵18號線，自助售票機、自助行李托運系統安裝到位。GTC交通換乘中心集合各類交通工具，打造無縫接軌搭車模式。

▲旅客「一指神功」自助取票、托運行李，節省登機前排隊準備時間 。（圖／記者任以芳攝）



天府國際機場還標榜「自助體驗感」，旅客一指神功取機票、行李貼條只要60秒。接受《ETtoday新聞雲》訪問的白小姐說，「以前都要提早到機場，拉行李排隊等半天，現在全部自助化節省很多時間，不會有時間緊迫的焦慮。」

天府機場工作人員介紹，自助行李托運設備是天府機場「專屬」樣式，全球只有88套，分布在一、二航站樓以及GTC交通換乘中心、酒店。不過，自助服務實在太新潮，現場很多旅客不會操作，都有專人一對一服務。

▲天府機場專屬「未來感」風景，AI機器人巡場服務 。（圖／記者任以芳攝）

「黑科技」也是天府機場特色之一，走進航站如果看見智能機器人克魯澤（Cruze）來打招呼，不要覺得很意外。機場內部安排10台機器人，未來像是問路、餐飲購物、機場貴賓室，基本機場導航「智能克魯澤」都能搞定。

《ETtoday新聞雲》記者實際體驗天府機場，讓人最驚艷地方還有廁所！每次下機旅客都會直奔廁所大解放，最怕大排長龍不知道等多久。天府機場智能廁所會外面裝置智能顯示儀，讓人一目瞭然，還剩幾間空位。

至於成都天府國際機場一航廈的國際線和港澳台線，也採同樣服務、設計規格，預計年底前正式通航並投入運營。成都也成為繼上海、北京之後大陸第三個擁有雙機場的城市，將與舊雙流國際機場一起撐起大西部門戶樞紐。